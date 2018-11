Minek ide ellenfél, ha ilyen buta csapattársa van az embernek?!

A román kupa aktuális fordulójának legfordulatosabb meccsét Kolozsvárott játszották, ahol a másodosztályú Universitatea az élvonalbeli Astrát fogadta.

Mindössze nyolc perc telt el a meccsből, és a hazai csapat már 3-0-ra vezetett, de 24. percben már csak egy gól volt az Universitatea előnye, mert a vendégek egy büntetővel és egy öngóllal közelebb zárkóztak.

A 75. percben a korábban egyszer már eredményes Azdran Llukaku ismét betalált, ezzel már 3-3 volt az állás, aztán a hosszabbítás előtt kiállították a kolozsváriaktól Octavian Abrudant.

A hosszabbításban összejött a fordítás az Astrának, a korábban Nürnbergben légióskodó Sepsi László öngóljával 4-3-ra már a látogatók vezettek.

A játékvezető a hosszabbításra is ráhúzott pár percet, és az Universitatea szögletet végzett el, amihez a kapust is felment.

Az Astra labdát szerzett, Laurentiu Bus pedig nagy sprint után az üres kapu felé gurította a labdát, és már indult is ünnepelni, csapattársa azonban túlbuzgó módon megakadályozta, hogy gól legyen a vége.

Valentin Gheorghe ugyanis lesen állt a kapu előtt, de annyira akarta a gólt, hogy pár lépésre a gólvonaltól belebikázott a labdába, ezzel viszont csak azt érte el, hogy Bus leüvöltötte a fejét, és a kolozsváriak kaptak még egy esélyt.

