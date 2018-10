Elkésett a Hertha, de Dárdai csodacseréivel továbbjutott

A Dárdai Pál csapatát szállító busz dugóba került és csak késve érkezett meg a másodosztályú Darmstadt stadionjához, így csúszással indult a Német Kupa második fordulójában rendezett mérkőzés. A Herthán nem érződött a bosszantó felvezetés, a berliniek bekezdtek, és bár feljavult a darmstadtiak játéka, a vendégeknek volt nagy helyzete, ám az első félidő így is 0-0-val ment le.

A 64. percben cserére szánta el magát Dárdai, beküldte azt az Ibisevicet, aki pillanatokkal később egy kipattanót követően lőtt a kapuba, így előnybe került a Hertha. A vendégcsapat a hajrára inkább már csak az eredmény őrzésével volt elfoglalva, és ugyan a Darmstadt vezetőedzője kockáztatott a cseréivel, nem sikerült kiegyenlíteniük, sőt, Dársai második cseréje, Mittelstadt is betalált, el is dőlt a továbbjutás.

Ibisevic gólja:

Mittelstadt gólja:

A Hertha BSC így bejutott a harmadik fordulóba, azaz a legjobb 16 közé.

Eredmény – Német Kupa, 2. forduló Darmstadt (II.) – Hertha BSC 0-2 (0-0) Gólszerző: Ibisevic (64.), Mittelstadt (88.)

Nyitókép: UWE ANSPACH / DPA