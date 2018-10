Egy gyors gól is elég volt a Manchester Citynek

A Premier League 10. fordulójának szuperrangadóján a Tottenham Hotspur vendége volt a bajnoki címvédő Manchester City. Rendkívül hamar, már a 6. percben vezetést szereztek a vendége, miután Kieran Trippier röviden akart hazaadni egy labdát, ami így Raheem Sterling birtokába jutott. A City támadója megtáncoltatta Trippiert, majd középre lőtt, így Rijad Mahreznek csak az üres kapuba kellett lőnie.

A Tottenham igyekezett egyenlíteni, de nem jött össze semmi a londoniaknak, akiken kulcsjátékosaik becserelése – Dele Alli a 75. Christian Eriksen a 81. percben állt be – sem segített. Pedig Dele Alli pazarul helyzetbe hozta egy labdaszerzés után Erik Lamelát, ám az argentin csúnyán fölé durrantott.

Sokan a Wembley gyepszőnyegét is megszólták, a londoni stadionban korábban NFL mérkőzéseket is játszottak, meglehetősen gyatra állapotban volt a meccsen.

Not sure what’s worse, Tottenham’s Champions League campaign or the state of the pitch tonight at Wembley pic.twitter.com/AsWGE6xdbF

— ODDSbible (@ODDSbible) 2018. október 29.