A Barca-drukkerek szeretnék leginkább, ha Lopetegui maradna

– énekelték a Barcelona drukkerei gúnyosan a Sevilla elleni meccs közben, arra utalva, hogy örömmel tölti el őket, hogy a nagy rivális Real Madrid esik-kel mostanság.

A Bajnokok Ligája elmúlt három kiírását megnyerő Real négy bajnoki és összesen öt tétmérkőzés óta nyeretlen,

ráadásul ezeken mindössze egy gólt szerzett.

Ilyen eredmények után nem csoda, hogy nagyon erősen inog a kispad a spanyol válogatottól megszerzett Julen Lopetegui alatt, aki meglepően higgadt tudott maradni ebben a helyzetben.

A Marca azt írja, a Levante elleni hazai vereség után Florentino Pérez, a Real elnöke előbb a csapatkapitánnyal, Sergio Ramosszal, majd Lopeteguivel egyeztetett.

Az edző azt mondta, nem foglalkozik a menesztéséről szóló pletykákkal, számára az a fontos, hogy a csapat végre visszataláljon a helyes útra, és a játékosok minden meccsre koncentráltan készüljenek.

A Real a BL-ben a Viktoria Plzent fogadja kedden, majd október 28-án jön a szezon csúcsmeccse a Lionel Messit elvesztő Barcelona ellen. A kérdés az, Pérez meghúzza-e addig az edzőcserét, vagy a rangadó lesz az utolsó esélye Lopeteguinek, hogy megmentse az állását?

Az egyik külföldi fogadóiroda a Twitter-oldalán azt írta, levette a kínálatából azt az opciót, hogy Lopeteguit kirúgják, és a kispadra a legesélyebbnek Antonio Contét tartja a felmerülő nevek közül.

We suspended betting yesterday on Julen Lopetegui being sacked as Real Madrid manager.

Here’s the latest market on a potential replacement:

3/1 Antonio Conte

7/2 Mauricio Pochettino

6/1 Arsene Wenger

7/1 Guti

10/1 Jose Mourinho

16/1 Massimiliano Allegri pic.twitter.com/UqLIprfRsa

— Coral (@Coral) 2018. október 21.