Ennél jobb csoportot nem is kaphatott volna a Vidi

Pénteken sorsolták ki az Európa Liga csoportkörének beosztását, a mezőnyben ott van a Vidi is, amely a Chelsea-vel, a PAOK Szalonikivel és a BATE Boriszovval került össze. A csapat hivatalos honlapján a főszereplők értékelték a sorsolást, Kovács Zoltán sportigazgató pedig azt mondta, tisztelet parancsoló csoportba került a Vidi.

– mondta Kovács, aki megjegyezte, hogy a Chelsea kiemelkedik, de a másik két ellenfél is nagyon erős, de Marko Nikolic vezetőedző a BL-selejtezőben is megtalálta az ellenszert az erősebb csapatok ellen. Arra pedig különösen büszke, hogy korábbi csapatával, a PAOK-kal immár a Vidi sportigazgatójaként találkozik.

A vezetőedző azt mondta, a Chelsea-t senkinek sem kell bemutatni, ő jól ismeri a PAOK-ot és a BATE-t is látta párszor az elmúlt években, úgyhogy képben van az ellenfelekkel. A csoportkörben pedig pontokat akarnak szerezni.

Kovács István számára felemelő érzés volt, hogy úgy nézhette a sorsolást a tévében, hogy a Vidi is érintett volt.

– mondta Kovács, aki hozzátette: azon lesznek, hogy a Chelsea mellett ők legyenek a másik csapat, amely sikereket ér el. A PAOK-nak azért örült, mert az AEK ellen már megtapasztalták, milyen a görög stílus, a BATE ellen pedig van törlesztenivalója a Vidinek.

Boban Nikolovnak a PAOK elleni párharc lesz igazán különleges, ott nem csak a Vidit, hanem a hazáját is képviselni fogja a macedón középpályás. Úgy véli, a BATE ellen lehetnek igazán komoly esélyeik.

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) 2018. augusztus 31.