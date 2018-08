70 éve nem járt úgy Real-edző, mint most

A spanyol válogatottól közvetlenül a világbajnokság előtt érkezett Julen Lopeteguivel az első tétmeccsét játszotta a Real Madrid az Atlético Madrid elleni európai Szuperkupa-döntőben, amely egyben a Cristiano Ronaldo-éra utáni első nagy erőpróba volt. Nos, az Atlético elrontotta Lopetegui első meccsét, és a 2-2-re végződő rendes játékidő után a hosszabbításban Saúl Niguez és Koke góljaival eldöntötte a kupa sorsát.

Hiába játszott a Real védelmében az utóbbi napokban Jürgen Klopp-pal szócsatába bonyolódó Sergio Ramos, valamint a világbajnokság nagyon magabiztos teljesítményt nyújtó Raphael Varane, a BL-címvédő így is négy gólt kapott,

ami tétmeccsen utoljára 2015 novemberében fordult elő, amikor a Barcelona győzte le 4-0-ra Ramosékat a Bernabéuban rendezett rangadón.

Olyanra pedig 1948 óta, vagyis 70 éve nem volt példa, hogy a Real új trénere első tétmeccsén négy gólt szedjen be csapatával, akkor Michael Keeping a Celta Vigo elleni 4-1-es zakóval debütált.

4 – Julen Lopetegui is the first Real Madrid manager to concede four or more goals in his first competitive game in charge since Michael Keeping against Celta Vigo in February 1948. Stunned. pic.twitter.com/OYoLspZgO5

— OptaJoe (@OptaJoe) 2018. augusztus 15.