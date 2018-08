A Vidi megcsinálta Malmőben, karnyújtásnyira a Bajnokok Ligája előszobája

A magyar bajnok MOL Vidi FC még a hétvégi bajnokiját is elhalasztatta, hogy legyen ideje felkészülni a Bajnokok Ligája soros selejtezőjére, a Malmö FF elleni odavágóra. Amelyik csapat továbbjut, az már biztosan Európa Liga-csoportkörbe jut, illetve egylépésnyire kerül a BL-főtáblától.

A meccset a svédek kezdték jobban, de hiába alakítottak ki több helyzetet is a Vidi kapuja előtt, igazi veszélyt nem tudtad kidolgozni. A magyar csapat védelme jól zárt, ehhez az is kellett, hogy a Malmö támadói ne legyenek túl kreatívak a támadótérfélen.

Nem játszott rosszul a Vidi, a labdát is többet birtokolta Marko Nikolics csapata.

A második játékrészre sebességet kapcsolt a Malmö, és ez több komoly veszélyhelyzetet és egy gólt is eredményezett hazai oldalon: a 62. percben egy kiváló támadás végén Anders Christiansen talált be.

A gól felébresztette a Vidit is, néhány perccel később Lazovics találta el szabadrúgásból a lécet, és egyre inkább vállalta fel a magyar csapat a párharcokat. Ez odáig vezetett, hogy a 71. percben érkezett is az egyenlítés: okosan felívelték a roppant gyors Nego felé a labdát, aki egyszerre két svéd védőt csapott be, majd öt méterről felrúgta a léc alá a labdát.

Gyönyörű találat volt, nézzék csak:

A meccs végéig inkább a svédeknek voltak komolyabb helyzetei, de Kovácsik Ádám a helyén volt, illetve a hazai támadók bele-belehibázgattak fontos szituációkban. Ez viszont azt jelenti, hogy a felcsúti visszavágón minden esélye megvan a MOL Vidinek, hogy hazai pályán továbbjusson.