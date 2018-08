Kovács István könnyek közepette nyilatkozott a BL-siker után

A Vidi BL-ellenfele a bizonyíték, hogy lehet okosan is működtetni egy focicsapatot

A MOL Vidi FC nagy bravúrt végrehajtva 1-0-ra legyőzte a jóval esélyesebb bolgár Ludogorec csapatát, ezzel továbbjutott a Bajnokok Ligája selejtezőiben. Nem sokkal a lefújást követően a mérkőzésen óriási mezőnymunkát végző Kovács István állt kamerák elé nyilatkozni, ám hamar elragadták az érzelmek.

Sikerült! Továbbjutott a Vidi a BL-ben Óriási birkózásban sikerült kiütni a bolgár Ludogorec csapatát a fehérváriaknak.

A támadó középpályást a hangulat is megérintette, mint elmondta jó érzés volt újra egy hullámhosszon lenni a szurkolókkal is, de a valódi sírást kiváltó ok, hogy a nagymamája egy héttel a mérkőzés előtt elhunyt.

Kovácsot vastaps közepette cserélték le a 90. percben, így társainál kicsit hamarabb élvezhette a szurkolók szeretetét. A következő körben a svéd bajnok Malmö lesz a Vidi ellenfele.