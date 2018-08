Del Pierót Ronaldóról kérdezték, de ő Messit istenítette

Az olasz Sky televízió kérdezte meg a Juventus-legenda Alessandro Del Pierót, mit szól ahhoz, hogy Cristiano Ronaldo a torinói csapatban folytatja. A világbajnok csatár szerint nem kérdés, hogy fontos igazolás volt a portugál megszerzése.

A Bajnokok Ligája megnyerése most a legfontosabb a csapatnak. A Bianconeri mindig is nagyon erős volt, most még erősebb lesz. Ő hozhatja el az európai sikert a Juventusnak