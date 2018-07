Cristiano Ronaldo megérkezett az első edzésre a Juvéhoz

A nyár bombaüzlete egyértelműen az, hogy Cristiano Ronaldo kilenc év után elhagyta a Real Madridot és az olasz bajnok Juventushoz szerződött. A portugál játékos szerepelt a világbajnokságon, így hosszabb pihenőt kapott, mint a többiek, nem is utazott el a Juve észak-amerikai túrájára. Az elmúlt heteket a családjával töltötte, illetve Kínában voltak kötelezettségei.

Vasárnap azonban megérkezett Torinóba, hétfőn pedig már edzésre jelentkezett, az olasz ITV le is videózta, ahogy megérkezik a Juventus edzőközpontjába. Az első tétmeccse a Chievo elleni bajnoki lehet augusztus 19-én, ám ezt a magyar tévénézők nem biztos, hogy látni fogják.

Cristiano Ronaldo officially arrives for his first day at Juventuspic.twitter.com/gTxj9GJbfO

— ItalianFootballTV (@IFTVofficial) 2018. július 30.