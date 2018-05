Mindenki rég hazament, de Iniesta még az üres stadion közepén szomorkodott

Érzelemdús hétvégéje volt az európai futballnak, amíg itthon arról ment a vita, hogy ért-e tizenegyest, amikor a kispesti Davide Lanzafame átesett a Fradi kapusán, Dibusz Dénesen, addig a topligákban olyan egyéniségek búcsúztak el, mint a Juvét anno a másodosztályba is követő Gigi Buffon, az Atlético Madrid egyik ikonja, Fernando Torres, valamint a Barcelona elmúlt másfél évtizedének egyik legmeghatározóbb alakja, Andrés Iniesta.

A középpálya varázslója a Real Sociedad ellen játszotta utolsó meccsét a Barcelona színeiben, amellyel összesen 32 trófeát gyűjtött.

A Nou Camp 82 ezres közönsége állva tapsolt, amikor Iniesta a 82. percben lesétált,

a lefújás után pedig a bajnoki címet ünneplő csapat tagjai a levegőbe dobálták búcsúzó társukat.

Aztán a stadion kiürült, mindenki szép lassan hazament, de Iniesta fejében még kavarogtak az emlékek, így aztán még éjjel egykor is ott ücsörgött a kezdőkörben.

1:30am and Iniesta is still on the pitch sinking in all the memories 😭 pic.twitter.com/zGpYnI0Cu8

