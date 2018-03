Ezekiel próféta nem, de az NB I Balotellije még lehet

Amennyiben egy légiós 24 éves korára már az ötödik országban szerepel és éppen a kilencedik klubját fogyasztja, akkor ott valami nem kerek. Márpedig a nigériai Ezekiel Henty esetében pontosan ez a helyzet. S bizony, rendelkezhet Premier League szintű adottságokkal, képességekkel a támadó, még a magyarországi karrierjének dőlésszöge is kérdéses.

Henty alig háromnegyed éve tartózkodik Magyarországon, de emlékezetes megmozdulásokban nem volt hiány a 2017–2018-as szezon eddigi részében. Fájdalom, nemcsak a labdával tesz emlékezetes dolgokat:

A FTC ellen begyűjtött két sárga lap közül a másodikat azért kapta, mert lerántotta Dibusz Dénes kapust, miután az játékba hozta a labdát. Bónuszként fegyelmi is indult ellene, mivel a második félidő elején megtaposta a földön fekvő Lovrencsics Gergőt, rendkívül sportszerűtlen, már-már gusztustalan módon így:

A piros lapért az MLSZ fegyelmi bizottságától kedden egymeccses eltiltást kapó, a taposásért meg március 27-én fegyelmi tárgyalásra hivatalos Ezekiel Henty kicsit olyan a magyar bajnokságnak, mint Mario Balotelli a világfutballnak.

Ezekiel Henty statisztika

A jó kötésű nigériai támadó a transfermarkt.de adatai szerint 3.5 meccsenként lő egy gólt, 8.5 meccsenként ad egy gólpasszt, ezzel együtt pedig 6.3 meccsenként kap egy-egy sárga lapot, s mindeközben átlagban 65.1 percet tölt a pályán.

Érdekesség, a legjobb szezonjában kapta a legtöbb sárga lapot is, de egyébként is megfigyelhetjük, amikor a gólok száma növekszik, akkor a sárga lapoké is emelkedik. Henty értéke másfél millió euró is volt már, jelenleg 800 ezerre taksálják.

Klub-Meccs-Gól-Gólpassz-S.lap-P.lap-Percátlag

Puskás Akadémia* 4-1-0-2-1-62.5

Videoton 20-5-3-4-0-68.25

Baniyasv* 12-5-3-3-0-85.1

Lokomitiv Moszkva* 19-1-1-1-0-49.9

Olimpija Ljubljana** 36-13-8-9-0-79.6

Gorica 13-3-2-2-0-83.6*

Perugia 12-2-0

Spezia* 6-1-0-0-0-10.8

Milan (U19 és Primavera) 22-10-0-0-0-58.5

Összesen: 146-41-17-23-1-65.1

(forrás: transfermarkt.de)

* kölcsönben

** kölcsönben szerepelt, majd a klub megvásárolta