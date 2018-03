A Real 45 milliós tinije most megmutatta, miért sztárolják annyira

1-0-s hátrányból győzött a brazil Flamengo a legrangosabb dél-amerikai kupasorozat, a Libertadores-kupa csoportkörében az ecuadori Emelec otthonában. A Flamengo a 78. percben még vesztésre állt, de akkor szót kért a csereként tíz perccel korábban beállt Vinícius Júnior.

A 17 éves Viníciust tavaly 45 millió euróért megvette a Real Madrid, de a megállapodás szerint a spanyol klubhoz majd csak 2019-ben csatlakozik.

A Flamengónál most örülhetnek, hogy a tinédzser még a játékosuk, mivel az Emelec ellen két remekbe szabott gólt szerzett, az elsőnél három embert játszott át a szólója során, a másodiknál pedig szépen csavart a jobb alsóba.

PHENOMENAL!

Real Madrid’s future wonderboy, 17yo Vinicius JR scored two golaços away to Emelec in Libertadores and lead #Flamengo to a big comeback.

This kid keeps getting better and better. He has started 2018 on fire! How good can he become? Madrid and the #Seleção await him. pic.twitter.com/dAeWfF8EVx

— Seleção Brasileira (@BrazilStat) 2018. március 15.