Ennél többet nem tehet egy kapus a csapatáért

Ha valaki csak azt hallja, hogy a Villarreal 1-0-ra legyőzte a Getafét a spanyol futballbajnokság 25. fordulójában, az biztos nem vágja hanyatt magát meglepetésében, hiszen a 6. helyezettnek a papírforma alapján vernie kell a kilencediket.

Igen ám, de hogy tudott nyerni a Villarreal! A 3. percben már megvolt a vezetés, Carlos Bacca elsőrangú előkészítése a török Enes Unal a kapufától is segítséget kapott, hogy ünnepelhessen az akció végén.

Az egyenlítés még az első félidőben összejöhetett volna, de Ángel Rodríguez tizenegyesét Sergio Asenjo kivédte.

A Getafe a második félidő elején is megpróbálhatta 11 méterről a hálóba juttatni a labdát, ezúttal Jorge Molina vállalt be egy párharcot Asenjóval, de ő is elvesztette.

Így aztán nem kell csodálkozni azon, hogy a vége 1-0 lett a Villarrealnak.

La Liga, 25. forduló: Villarreal – Getafe 1-0 (1-0)

gól: Ünal (3.)

Kiemelt fotó: Maria Jose Segovia / NurPhoto