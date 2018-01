Coutinho rekordösszegért lesz a Barcelona játékosa

Noha a Liverpool világosan megmondta nyáron az FC Barcelona érdeklődésére, hogy legjobb játékosa, Philippe Coutinho nem eladó, mégis a katalánoké lesz a brazil középpályás. A 25 éves labdarúgó ugyanis maga jelezte klubjának, hogy a spanyoloknál akarja folytatni a pályafutását.

A spanyol sajtó 120 milliós vételárról írt, azonban a Liverpoollal szorosan együttműködő Melissa Reddy beszámolója szerint brit rekordot jelentő 160 millió eurót fizet a Barca. Szintén az újságírótól tudjuk, hogy vasárnap várható hivatalos bejelentés, valamint a középpályás már úton van, hogy átessen az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálatokon.

#LFC and Barcelona have now reached an agreement of €160 million for Philippe Coutinho – a new British transfer record. An official announcement is expected by tomorrow. The Brazilian is travelling to Spain to complete his move.

— Melissa Reddy (@MelissaReddy_) 2018. január 6.