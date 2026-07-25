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Sport

2018 óta nem látott győzelem kapujában van a magyar pólóválogatott

Zalánki Gergő
DAVID GRAY / AFP
24.hu
2026. 07. 25. 12:27
Zalánki Gergő
DAVID GRAY / AFP

A magyar férfi vízilabda-válogatott 13-12-re nyert a házigazda ausztrál csapat ellen a Sydneyben zajló világkupa szuperdöntő szombati elődöntőjében. Varga Zsolt együttese a vasárnapi fináléban az olasz-görög párharc továbbjutójával találkozik.

A magyar csapat 2018 után játszhat újra világkupa-döntőt, akkor az ausztrálokat 10-4-re sikerült legyőzni.

Az MTI beszámolója szerint a találkozó elején érezni lehetett, hogy az ausztrálok élvezik a hazai környezet adta előnyöket, ennek is köszönhetően egygólos előnyükkel zárult a nyitónegyed (2-3). A folytatásban is bátran játszottak Matt Byrnesék, de mintha a második negyed végére kicsit elfáradtak volna, a magyarok így fordítottak (6-5).

A fordulást követően hárommal elléptek a magyarok, az első meccsen egy korábbi eltiltását letöltő Nagy Ádám harmadik találatát jegyezte egy csodálatos ejtéssel. A hazaiak két emberelőnyös góllal felzárkóztak, a túloldalon viszont Varga Zsolt időkérése után Zalánki Gergő is értékesítette a fórt. A játékrész hajrájában mindkét oldalon volt még egy-egy sikeres emberelőnyös helyzet (10-8).

Az ausztrálok másfél perc alatt eltüntették a különbséget a negyedik negyed elején, Zalánki azonban egy villámgyors szabaddobással betalált. Az újabb ausztrál emberelőnyös gólra aztán Manhercz válaszolt szabaddobásból. A hazaiak azonban ismét betaláltak, erre Zalánki reagált fórból.

Az ausztrálok 9 másodperccel a vége előtt megkapták a lehetőséget az újabb egyenlítésre, emberelőnyt harcoltak ki, de Gyapjas Viktor hárította az utolsó lövést, Magyarország így megnyerte a szoros meccset.

A magyar válogatottnak van eddig a legtöbb érme a vk-k történetében, a mostani lesz a 12. Korábban a csapat négyszer megnyerte a sorozatot, négyszer második helyen, háromszor pedig bronzérmet nyert.

Világkupa, szuperdöntő, férfiak, elődöntő

Magyarország-Ausztrália 13-12 (2-3, 4-2, 4-3, 3-4)

gólszerzők: Nagy Ád., Zalánki 3-3, Manhercz 2, Vigvári Ve. 2, Nagy Ák., Vismeg, Fekete 1-1, illetve Byrnes 4, Constantin-Bicari 3, Mercep 2, Putt, Berehulak, Edwards 1-1

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