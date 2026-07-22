„Amelyik csapat játékosai nem mernek odaállni és belőni, az nem nyerhet” – kemény kritikát fogalmazott meg a női pólóválogatott edzője

Az első negyed kiegyenlített küzdelmet hozott, a spanyolok szokás szerint centerjátékukat erőltették, a magyar védelem azonban többször is sikeresen vette fel ez ellen a harcot, végül 2-2-vel zárult. A második játékrészben két gólt dobva fordított, sőt először vezetett is a magyar válogatott, de végül hátrányban vonult nagyszünetre. Ezt sikerült ugyan kiegyenlíteni a harmadik negyedben, de az utolsó negyed felemás volt, mert bár sikerült vezetni, sorozatban lődözte a kapufákat Cseh Sándor csapata, eközben viszont a spanyolok fordítottak és nyertek.
„Számítani lehetett rá, hogy ez az egyik legnagyobb harc lesz a negyeddöntők során – összességében nyilván nagyon szomorú vagyok, hiszen az volt a cél, hogy ma nyerjünk és aztán megint döntőbe jussunk. Küzdöttünk, nagyon jól védekeztünk, hiszen nyolc gólt kaptunk, azaz alapvetően nem lehetek elégedetlen nagyon sok mindennel, kivéve a végeredményt” – idézte az MTI cikke Cseh Sándor szövetségi kapitányt.
Kialakítottuk a helyzeteket, de az a csapat, amelyik ezt megteszi, de aztán a játékosai nem mernek odaállni és belőni, az nem nyerhet. Nem akarom rájuk tolni a felelősséget, nagyon sokat elemezzük majd ezt a meccset, mert rendkívül tanulságos. Az utolsó mondatom legyen az, hogy csalódott vagyok, de rengeteg jó dolgot láttam, hiszen sok olyan fiatal letette itt a névjegyét, akik életükben először játszanak egy világversenyen a válogatottban.
Cseh Sándor világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes együttese pénteken az Európa-bajnok hollandokkal találkozik.
Világkupa, szuperdöntő, nők, negyeddöntő:
Spanyolország-Magyarország 8-7 (2-2, 3-2, 1-2, 2-1)
gólszerzők: Ruiz Barril, Camus 2-2, Rodríguez, Perez Vivas, Bertran Vidal, González López 1-1, illetve Hajdú 3, Tiba 2, Lendvay, Garda 1-1
További eredmények:
Egyesült Államok-Kína 14-8 (5-4, 2-0, 3-0, 4-4)
Oroszország-Hollandia 11-6 (2-2, 2-1, 2-1, 5-2)
Ausztrália-Olaszország 15-14 (3-3, 5-4, 3-4, 4-3)
A további program:
péntek:
az 5-8. helyért:
Kína-Olaszország 3.30
Hollandia-Magyarország 5.15
elődöntő:
Egyesült Államok-Ausztrália 10.30
Spanyolország-Oroszország 12.15