„Amelyik csapat játékosai nem mernek odaállni és belőni, az nem nyerhet” – kemény kritikát fogalmazott meg a női pólóválogatott edzője

Az első negyed kiegyenlített küzdelmet hozott, a spanyolok szokás szerint centerjátékukat erőltették, a magyar védelem azonban többször is sikeresen vette fel ez ellen a harcot, végül 2-2-vel zárult. A második játékrészben két gólt dobva fordított, sőt először vezetett is a magyar válogatott, de végül hátrányban vonult nagyszünetre. Ezt sikerült ugyan kiegyenlíteni a harmadik negyedben, de az utolsó negyed felemás volt, mert bár sikerült vezetni, sorozatban lődözte a kapufákat Cseh Sándor csapata, eközben viszont a spanyolok fordítottak és nyertek.

„Számítani lehetett rá, hogy ez az egyik legnagyobb harc lesz a negyeddöntők során – összességében nyilván nagyon szomorú vagyok, hiszen az volt a cél, hogy ma nyerjünk és aztán megint döntőbe jussunk. Küzdöttünk, nagyon jól védekeztünk, hiszen nyolc gólt kaptunk, azaz alapvetően nem lehetek elégedetlen nagyon sok mindennel, kivéve a végeredményt” – idézte az MTI cikke Cseh Sándor szövetségi kapitányt.

Kialakítottuk a helyzeteket, de az a csapat, amelyik ezt megteszi, de aztán a játékosai nem mernek odaállni és belőni, az nem nyerhet. Nem akarom rájuk tolni a felelősséget, nagyon sokat elemezzük majd ezt a meccset, mert rendkívül tanulságos. Az utolsó mondatom legyen az, hogy csalódott vagyok, de rengeteg jó dolgot láttam, hiszen sok olyan fiatal letette itt a névjegyét, akik életükben először játszanak egy világversenyen a válogatottban.

Cseh Sándor világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes együttese pénteken az Európa-bajnok hollandokkal találkozik.