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„Amelyik csapat játékosai nem mernek odaállni és belőni, az nem nyerhet” – kemény kritikát fogalmazott meg a női pólóválogatott edzője

Cseh Sándor, a magyar válogatott szövetségi kapitánya (k) a női vízilabda Európa-bajnokság középdöntőjének második fordulójában játszott Magyarország - Izrael mérkőzésen a funchali Olimpiai Uszodakomplexumban 2026. február 1-jén.
Szigetváry Zsolt / MTI
Cseh Sándor, a magyar válogatott szövetségi kapitánya februárban.
24.hu
2026. 07. 22. 15:56
Cseh Sándor, a magyar válogatott szövetségi kapitánya (k) a női vízilabda Európa-bajnokság középdöntőjének második fordulójában játszott Magyarország - Izrael mérkőzésen a funchali Olimpiai Uszodakomplexumban 2026. február 1-jén.
Szigetváry Zsolt / MTI
Cseh Sándor, a magyar válogatott szövetségi kapitánya februárban.
A magyar női vízilabda-válogatott 8-7-es vereséget szenvedett az olimpiai bajnok spanyol csapattól a Sydneyben zajló világkupa szuperdöntő szerdai negyeddöntőjében, így az 5-8. helyért folytatja szereplését.

Az első negyed kiegyenlített küzdelmet hozott, a spanyolok szokás szerint centerjátékukat erőltették, a magyar védelem azonban többször is sikeresen vette fel ez ellen a harcot, végül 2-2-vel zárult. A második játékrészben két gólt dobva fordított, sőt először vezetett is a magyar válogatott, de végül hátrányban vonult nagyszünetre. Ezt sikerült ugyan kiegyenlíteni a harmadik negyedben, de az utolsó negyed felemás volt, mert bár sikerült vezetni, sorozatban lődözte a kapufákat Cseh Sándor csapata, eközben viszont a spanyolok fordítottak és nyertek.

„Számítani lehetett rá, hogy ez az egyik legnagyobb harc lesz a negyeddöntők során – összességében nyilván nagyon szomorú vagyok, hiszen az volt a cél, hogy ma nyerjünk és aztán megint döntőbe jussunk. Küzdöttünk, nagyon jól védekeztünk, hiszen nyolc gólt kaptunk, azaz alapvetően nem lehetek elégedetlen nagyon sok mindennel, kivéve a végeredményt” – idézte az MTI cikke Cseh Sándor szövetségi kapitányt.

Kialakítottuk a helyzeteket, de az a csapat, amelyik ezt megteszi, de aztán a játékosai nem mernek odaállni és belőni, az nem nyerhet. Nem akarom rájuk tolni a felelősséget, nagyon sokat elemezzük majd ezt a meccset, mert rendkívül tanulságos. Az utolsó mondatom legyen az, hogy csalódott vagyok, de rengeteg jó dolgot láttam, hiszen sok olyan fiatal letette itt a névjegyét, akik életükben először játszanak egy világversenyen a válogatottban.

Cseh Sándor világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes együttese pénteken az Európa-bajnok hollandokkal találkozik.

Világkupa, szuperdöntő, nők, negyeddöntő:

Spanyolország-Magyarország 8-7 (2-2, 3-2, 1-2, 2-1)

gólszerzők: Ruiz Barril, Camus 2-2, Rodríguez, Perez Vivas, Bertran Vidal, González López 1-1, illetve Hajdú 3, Tiba 2, Lendvay, Garda 1-1

További eredmények:

Egyesült Államok-Kína 14-8 (5-4, 2-0, 3-0, 4-4)

Oroszország-Hollandia 11-6 (2-2, 2-1, 2-1, 5-2)

Ausztrália-Olaszország 15-14 (3-3, 5-4, 3-4, 4-3)

A további program:

péntek:

az 5-8. helyért:

Kína-Olaszország 3.30

Hollandia-Magyarország 5.15

elődöntő:

Egyesült Államok-Ausztrália 10.30

Spanyolország-Oroszország 12.15

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