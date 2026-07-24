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Sport

Közel 17 milliárdot kapott az előző kormánytól az NRÜ a háromnapos Atlétikai Világdöntő megrendezésére

Ahogy a Gyulai István Memorialt, úgy a Világdöntőt is a Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központban rendezik majd.
Kőrös Gábor / 24.hu
24.hu
2026. 07. 24. 16:16
Ahogy a Gyulai István Memorialt, úgy a Világdöntőt is a Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központban rendezik majd.
Kőrös Gábor / 24.hu

Szeptember 11. és 13. között kerül először megrendezésre az Atlétikai Világdöntő, amelynek Budapest ad otthont.

Most közérdekű adatigénylés útján kiderült, hogy a Nemzeti Kommunikációs Hivatal 16,75 milliárd forintot utalt ki a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökségnek (NRÜ) az esemény megrendezésére.

Azt egyelőre nem tudni, hogy ki szervezi majd a Világdöntőt, mivel Balásy Gyula cégével, az esemény lebonyolítására közbeszerzési eljárásban kiválasztott Lounge Event Kft.-vel felbontották a szerződést.

Az Eurosport főszerkesztője, Szabó Gábor által indított közérdekű adatigénylésról Kele János írt Facebook-bejegyzést, amely megemlíti, hogy „a rendezvény lebonyolításához kapcsolódó komplett költségvetés folyamatos újratárgyalás alatt van”.

„Négyéves ciklusokban gondolkozunk, és ebből három évben van hatalmas érdeklődést kiváltó eseményünk, hiszen ott az olimpia és a két világbajnokság. A negyedik évünk viszont üres. Rendezünk persze Európa-bajnokságot és Nemzetközösségi Játékokat, de egy világszerte űzött és közkedvelt sportág nem engedheti meg magának, hogy a négy évből háromszor pazar számokat hozzon, a negyedikben pedig ennek csak a töredéket. Ezt az űrt akartuk betölteni” – nyilatkozta a 24.hu-nak adott interjúban Sebastian Coe, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke arról, hogy miért hozták létre az új eseményt.

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