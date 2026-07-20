„A fél évszázadnak súlya van, de nem esem pánikba” – 50 éves a vízilabda művésze, Kásás Tamás

Nem szoktam a korommal foglalkozni, nem is érzem magam annyinak, mint amennyi a személyi igazolványom szerint is vagyok, az ötven talán kicsit mégis más: a negyven jobban hangzott, a fél évszázadnak súlya van, de nem esem pánikba. Eleinte biztosan furcsa lesz, hogy ötössel kezdődik a korom, ám tudjuk azt is, minden csoda három napig tart

– nyilatkozta a Nemzeti Sportnak Kásás Tamás, aki július 20-án ünnepli az ötvenedik születésnapját.

Több sportot kipróbált, de a vízilabdánál kötött ki

Kásás Tamás Budapesten született, apja, Kásás Zoltán világ- és Európa-bajnok, olimpiai ezüstérmes vízilabdázó, edző. A család életében a sport központi szerepet játszott, és az is korán nyilvánvalóvá vált, hogy Tamás kivételes mozgáskoordinációval és labdaérzékkel rendelkezik, írja az MTI. Gyerekkorában több sportágat is kipróbált, de hamar a vízilabda mellett kötelezte el magát. Apja edzői munkája miatt a család több alkalommal külföldön is élt, ami segítette abban, hogy nyitott szemléletű, több kultúrát is jól ismerő emberré váljon.

Már fiatalon kiemelkedett társai közül, különösen technikai képzettségével és játékintelligenciájával, így a jobbkezes játékos rendkívül veszélyes támadóvá vált.

Pályafutását a magyar utánpótlásban kezdte, és már tinédzserként olyan érettséggel játszott, amely ritkaságnak számított a sportágban. A kilencvenes évek első felében a magyar bajnokság egyik legígéretesebb játékosának tekintették, 1994-től a Ferencvárosi TC, 1995-től az Újpesti TE vízilabdázója volt. Már akkor nemzetközi érdeklődés övezte, hiszen ritka kombinációját mutatta az erőnek, a kreativitásnak és a technikai tudásnak. Nemcsak góllövőként volt kiváló, hanem előkészítőként és védőként is rendkívül hasznosnak bizonyult.

1997-ben az olasz bajnokságba igazolt, a Posillipo Napoli játékosa lett, és a nápolyi együttessel kétszer olasz bajnok lett. 2003-ban egy évre hazatért, a Vasas SC csapatában pólózott, majd visszatért Olaszországba, 2004-től az RN Savona, 2006-tól a Pro Recco vízilabdázója volt. Az olasz közönség egyik nagy kedvence lett, a szurkolók különösen nagyra értékelték látványos megoldásait és sportszerű hozzáállását. Több alkalommal megválasztották a bajnokság legjobb játékosának, 2009-ig további négy olasz bajnoki címet szerzett. Olasz klubjaival több jelentős trófeát nyert, és nemzetközi szinten is bizonyította klasszisát. 2009-től az olasz idegenlégiós szabályok miatt csak az Euroliga meccseken szerepelhetett.

Nélkülözhetetlen volt az aranycsapat számára

A magyar felnőtt válogatottban 1994-ben mutatkozott be. A nemzeti csapat ekkor még kereste az új generáció vezető játékosait, és hamar világossá vált, hogy Kásás központi szerepet fog betölteni. Kemény Dénes 1997-ben lett szövetségi kapitány, aki néhány év alatt olyan együttest épített, amely a sportág történetének egyik legsikeresebb csapatává vált.

Kásás ebben a válogatottban kulcsszerepet játszott – nemcsak góljai miatt volt nélkülözhetetlen, hanem azért is, mert rendkívüli helyzetfelismeréssel rendelkezett.

Sokszor egyetlen váratlan passzal vagy lövéssel tudta eldönteni a mérkőzések sorsát.

1995-ben a válogatottal már világkupa-győztes és Európa-bajnoki ezüstérmes, 1997-ben és 1999-ben Európa-bajnoki aranyérmes, illetve 1999-ben másodszor világkupa-győztes lett. A 2000-es, sydneyi olimpián ő és csapata is kiemelkedő teljesítményt nyújtott, a válogatott hosszú idő után ismét aranyérmet szerzett. A következő években folyamatosan a világ élvonalában szerepeltek, legnagyobb sikerük a 2003-as, barcelonai világbajnokság megnyerése volt. A 2004-es, athéni olimpiára a magyar válogatott címvédőként érkezett. Az ellenfelek különösen készültek a magyar csapatra, amely azonban végig magabiztos volt, így újra megszerezte az aranyérmet.

Kásás 2005-ben és 2007-ben is világbajnoki ezüstérmet szerzett a csapattal, 2006-ban a világkupán és az Eb-n is a dobogó második fokára állhatott fel. A 2008-as, pekingi olimpián pedig sporttörténelmet írt a magyar válogatottal – sorozatban harmadszor is olimpiai bajnok lett, ami rendkívül ritka teljesítmény a csapatsportágakban. A következő két évet kihagyta a válogatottban, majd 2011-ben rövid időre visszatért, de az abban az évben rendezett vb-t is kihagyta. 2012-ben ismét a keret tagja volt, mely évben Eb-bronzérmet nyert. 2012-ben a londoni olimpián ötödik helyezést ért el, és még a játékokon bejelentette visszavonulását az élsporttól.

Nem szereti a múltidézést

Kásás Tamást a szakértők gyakran a vízilabda művészének nevezték, mert nem a fizikai erejével, hanem a gondolkodásával dominált, gyakran egy lépéssel az ellenfelek előtt járt.

Elegáns mozgása, technikai tudása és kreativitása miatt sok fiatal játékos tekintette példaképének. Visszavonulása után a sportág népszerűsítése felé fordult, rövid ideig az Egyesült Államokban a Kaliforniai Egyetemen (UCLA) dolgozott, majd hazatérése után a Komjádi uszodánál éttermet nyitott. 2017-ben a budapesti Masters világbajnokságon a Millennium vízilabdacsapattal aranyérmet szerzett.

A fentebb már idézett Nemzeti Sport-interjúban elárulta, szeret külföldre járni, mert ott nem tudják, kicsoda, és így nem is kerül szóba a múltja, hanem mint ember érdeklődnek iránta.

„Nem feltétlenül szeretek régi sztorikat felidézni egy beszélgetés során, mert úgy vagyok vele, az a múlt.

Kicsit el is engedtem már azt az időszakot, szeretek egy másik, a mostani világban élni, létezni. És nem azért, mert az rossz volt, hanem mert elmúlt.

Egyébként ezért is szeretek külföldön lenni, mert ha ott bárkivel elkezdek beszélgetni, annak fogalma sincs, ki vagyok én. Ha tehetem, megyek is külföldre, ott éppen emiatt szabadabbnak érzem magam, más ember vagyok, jobban kinyílok” – mondta, és azt is elárulta, vízilabdát csak a nagy tornákon néz, a tenisz és az NBA jobban lekötik.

Kásás Tamás számos kitüntetésben részesült, 1999-ben és 2006-ban az év magyar vízilabdázója volt. 2000-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje, 2004-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje, 2008-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje a csillaggal kitüntetést kapta meg. 2008-ban Budapest díszpolgára lett, 2010-ben Miniszteri elismerő oklevelet vehetett át, és az évtized legjobb vízilabdázója lett (Aquatics World Magazine). 2015-ben a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesületének, és a Nemzetközi Úszó Hírességek Csarnokának (ISHOF) tagjává választották, valamint Prima díjjal tüntették ki.