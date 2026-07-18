Hajdú Balázs: A futball mindig képes úgy viselkedni, mint egy makacs nagypapa

Vasárnap este nem csak egy világbajnoki cím sorsa dől el. Választ kapunk arra is, hogy a futball jelenlegi királya búcsúzik -e újabb koronával a fején, vagy egy új herceg lép a trón felé vezető útra. Messit és Yamalt húsz év választja el egymástól, de mindössze kilencven perc a világbajnoki trófeától.

47 másodperc. Eddig tart, hogy megigyak egy jégkockákkal dúsított limonádét, vagy kibontsak és megegyek egy túró rudit. Pontosan ennyi ideig láthattam élőben játszani az argentinok varázslóját, Lionel Messit.

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2005. augusztus 17-én Vanczák Vilmosnak könyökölt oda, miután a 63. percben csereként állt be ellenünk, majd szinte rögtön ezután villant is a piros lap a Puskás Ferenc Stadionban. Emlékszünk erre? Szigorú ítélet volt? Meglehet. Az egyik szemem sírt, hogy nem láthattam tovább játszani, a másik persze nevetett, hiszen emberelőnybe kerültünk. A vége 1-2 lett, oda. Van ilyen.

Az argentin karmesternek ez a korai zuhanyzás azért is különösen fájhatott, mivel ez volt a debütálása a címeres mezben. 21 évvel később, július 19-én, magyar idő szerint 21 órakor a Metlife Stadionban

már a harmadik világbajnoki döntőjét játszhatja,

és az eddigi világbajnokságokon szerzett 21 góljával már ő a torna történetének legeredményesebb játékosa.

Az ellenfél az a Spanyolország, ahol minden idők egyik legnagyobb tehetsége, Lamine Yamal is kergeti a pettyest, aki hihetetlen gyorsasággal vált a válogatott egyik legfontosabb emberévé. Kiszámíthatatlanul táncol a reflektorfényben, mintha a pálya nem is futballpálya, hanem a saját játszótere lenne. Kétségtelen, hogy a jelen legizgalmasabb játékosa, akiben, úgy érzem, még maradt tartalék, így képes lehet történelmet írni.