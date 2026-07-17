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Megtudtuk, mennyit fizet a köztévé a Tour de France közvetítési jogaiért

A 2026-os Tour de France mezőnye.
Leonardo Gerzon/NurPhoto via Getty Images
admin Futó Csaba
2026. 07. 17. 17:58
A 2026-os Tour de France mezőnye.
Leonardo Gerzon/NurPhoto via Getty Images
Az M4 Sport közpénzen közvetíti a kerékpárversenyt, amit az Eurosport évtizedek óta sugároz. Megkaptuk, mennyibe kerül mindez a közmédiának az idén és hat év alatt. Évente több százmilliós, a teljes szerződés esetében milliárdos összegről van szó.

Nem veszítettük el a Tour de France jogait, kérjük, használják a távirányítót rendeltetésszerűen!

– üzente véleménycikkében nézőiknek Szabó Gábor csatornaigazgató a napokban a magyar Eurosport honlapján.

A vezető kommentátor azért ragadott klaviatúrát, mert idéntől az M4 Sport is adja a Tour de France-t, a leghíresebb háromhetes kerékpáros körversenyt – miközben az Eurosport ugyanúgy közvetíti a versenyt, ahogy az elmúlt évtizedekben. Az Eurosport vezetője arra jutott, a Tour-közvetítés a bizonyíték arra, hogy a közmédiánál még nem történt meg a rendszerváltás, szerinte ugyanis nem helyes, hogy az állami csatorna olyan jogokra licitál, melyeket más piaci szereplők már megvásároltak. Főleg, hogy az idén sincs magyar a mezőnyben, mert bár Valter Attila a francia körversenyen való indulás reményében váltott csapatot, a Bahrain-Victorious nem vitte magával a Tourra.

„Ennek ellenére a karavánnal tart a köztévét 16 éven keresztül a háttérből, ám teljhatalommal irányító – egykori Fidesz-pártigazgató – Várhegyi Attila fia. Utazó riporterként, három hétig, nyilvánvalóan közpénzből” – közölte Szabó.

Cikke után kérdésekkel fordultunk az MTVA-hoz, hogy megtudjuk, mennyit fizetett a közmédia a Tour de France közvetítési jogaiért.

A pénteken a szerkesztőségünknek megküldött válasz alapján a magyarországi közvetítési jogot az Európai Műsorszolgáltatók Szövetségén, az EBU-n keresztül szerezte meg a közmédia.

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