Novak Djokovic ráhozta a frászt a labdaszedőre

A szerb klasszis a wimbledoni teniszbajnokság második fordulójában három játszmában legyőzte Sztefanosz Cicipaszt. A találkozó egyoldalú küzdelmet hozott, ugyanis a szerb világsztár egyetlen egyszer sem vesztette el saját adogató játékát, miközben az első két szettben egyszer, a harmadikban kétszer nyert játékot fogadóként, így mindössze 101 perc alatt 6:3, 6:4, 6:2-re lezárta az összecsapást.

A 24-szeres Grand Slam-győztes még saját magát is elszórakoztatta, amikor kétszettes előnyben – kihasználva Cicipasz szünetét – arra kérte az egyik labdaszedőt, hogy vágja le ingének címkéjét.

Majd eljátszotta, hogy a lány megszúrta a vállát az ollóval, hatalmas rémületet okozva alkalmi segítőjének.

A mérkőzés után nyilatkozva Djokovic azt mondta, hogy a jókedvű pillanat ellazította őt a pályán.

„Azt hiszem, az ilyen dolgok inkább akkor jönnek a felszínre, amikor az ember 2-0-ra vezet, mintsem amikor kétszettes hátrányban van. Stefanos elment átöltözni, szóval volt egy kis szabadidőm…

Sajnálom. Bocsánat, ha megijesztettem. Valószínűleg nem volt túl jó vicc, gondolom

– nyilatkozta a mérkőzést követően.

A 39 éves teniszlegenda a pénteki harmadik fordulóban a francia Arthur Rinderknech ellen lép pályára.