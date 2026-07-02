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Sport

Novak Djokovic ráhozta a frászt a labdaszedőre

A member of the ground staff helps Serbia's Novak Djokovic to cut a piece of his kinesio tape during a break of his men's singles second round tennis match against Greece's Stefanos Tsitsipas on the third day of the 2026 Wimbledon Championships at The All England Lawn Tennis and Croquet Club in Wimbledon, southwest London, on July 1, 2026.
Kirill KUDRYAVTSEV / AFP
24.hu
2026. 07. 02. 13:55
A member of the ground staff helps Serbia's Novak Djokovic to cut a piece of his kinesio tape during a break of his men's singles second round tennis match against Greece's Stefanos Tsitsipas on the third day of the 2026 Wimbledon Championships at The All England Lawn Tennis and Croquet Club in Wimbledon, southwest London, on July 1, 2026.
Kirill KUDRYAVTSEV / AFP
Valószínűleg életében nem ijedt még meg annyira egy labdaszedőlány, mint amikor Novak Djokovic eljátszotta, hogy megvágta a karját egy ollóval.

A szerb klasszis a wimbledoni teniszbajnokság második fordulójában három játszmában legyőzte Sztefanosz Cicipaszt. A találkozó egyoldalú küzdelmet hozott, ugyanis a szerb világsztár egyetlen egyszer sem vesztette el saját adogató játékát, miközben az első két szettben egyszer, a harmadikban kétszer nyert játékot fogadóként, így mindössze 101 perc alatt 6:3, 6:4, 6:2-re lezárta az összecsapást.

A 24-szeres Grand Slam-győztes még saját magát is elszórakoztatta, amikor kétszettes előnyben – kihasználva Cicipasz szünetét – arra kérte az egyik labdaszedőt, hogy vágja le ingének címkéjét.

Majd eljátszotta, hogy a lány megszúrta a vállát az ollóval, hatalmas rémületet okozva alkalmi segítőjének.

A mérkőzés után nyilatkozva Djokovic azt mondta, hogy a jókedvű pillanat ellazította őt a pályán.

„Azt hiszem, az ilyen dolgok inkább akkor jönnek a felszínre, amikor az ember 2-0-ra vezet, mintsem amikor kétszettes hátrányban van. Stefanos elment átöltözni, szóval volt egy kis szabadidőm…

Sajnálom. Bocsánat, ha megijesztettem. Valószínűleg nem volt túl jó vicc, gondolom

nyilatkozta a mérkőzést követően.

A 39 éves teniszlegenda a pénteki harmadik fordulóban a francia Arthur Rinderknech ellen lép pályára.

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