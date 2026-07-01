Fucsovics lendületben: kiemeltet verve jutott tovább Wimbledonban

A 34 éves magyar játékos az első körben egy órát sem töltött a pályán, miután ellenfele, a francia Luca Van Assche sérülés miatt feladta a hétfői találkozójukat. Ezúttal jóval komolyabb feladat állt előtte, s ezt bizonyította, hogy már a nyitószett is 70 percig tartott.

A világranglistán 76. Fucsovics Márton először találkozott az ATP rangsorában 17. Learner Tiennel, és az MTI beszámolója szerint remekül kezdte a mérkőzést. Egy brékkel 4:1-re ellépett és labdája volt az 5:1-hez, ennek fényében csalódást okozott, hogy a játszma végül rövidítésbe torkollott. Ebben is a magyar teniszező vezetett egy-két ponttal, 6-4-nél két szettlabdához jutott, de egyikkel sem tudott élni, az amerikai játékos pedig 7-6-nál kihasználta az első lehetőségét, és előnybe került.

Az idén Genfben tornagyőztes, balkezes Tien kezdte jobban a második játszmát, egy brékkel 2:0-ra ellépett, Fucsovics azonban összekapta magát és sorozatban négy játékot nyerve fordított. 5:4-nél ismét a szettért adogathatott, és bár a gém fordulatos csatát hozott, ezúttal sikerrel járt, és újabb 46 perc elteltével kiegyenlített. A harmadik játszmában a magyar teniszező 0:3 után nyerte az első játékot, de azt is nehezen, négy bréklabdát hárítva. Ezután azonban elvette a 20 esztendős Tien adogatását, 3:3-nál pedig utolérte riválisát, majd a szettet lezáró rövidítésben is végig ő volt jobb.

A negyedik felvonást csaknem tízperces szünet előzte meg, az amerikai kiment az öltözőbe, majd némileg lelassult a játéka, úgy tűnt, hogy fizikális problémái vannak, és az egyik szünetben kenyeret evett.

Hamarosan ápolást kért, melynek során a hasizmait és a csípőjét kezeltette, majd a nyíregyházi sportoló nemsokára már sorozatban négy nyert gémnél tartott. Tien a labdamenetek között az ütőjére támaszkodva szenvedett, Fucsovics pedig – miután fogadóként elszalasztott két meccslabdát – hidegvérét megőrizve, 3 óra 41 perc elteltével lezárta a mérkőzést.

Nem jön össze azonban a magyar meccs a harmadik fordulóban, ugyanis a Marozsán Fábiánt 6:3, 6:0, 6:3-mal búcsúztató, 22. kiemelt spanyol Alejandro Davidovich Fokina következik.

Wimbledon, 2. forduló Fucsovics Márton-Learner Tien (amerikai, 16.) 6:7 (6-8), 6:4, 7:6 (7-4), 6:3 Alejandro Davidovich Fokina (spanyol, 22.)-Marozsán Fábián 6:3, 6:0, 6:3