„A petefészekrák könyörtelen” – harmadszor diagnosztizálták a gyilkos kórt a teniszlegendánál

Evertnél 2021-ben diagnosztizáltak először petefészekrákot, alig egy évvel azután, hogy nővére, Jeanne ugyanebben a betegségben meghalt. A kór 2023-ban visszatért, ám az amerikai teniszlegendát egy évvel később gyógyultnak nyilvánították. Most azonban bejelentette, hogy harmadszorra is megbetegedett.

A petefészekrák könyörtelen, de optimista és eltökélt vagyok, folytatom a küzdelmet

– írta.

A háromszoros wimbledoni győztes jelezte, hogy a körülmények miatt nem lesz jelen az odeo füves pályás Grand Slam-tornán, az elkövetkező hónapokban az egészségét helyezi előtérbe, és ideiglenesen lemond a BBC-nél és az ESPN-nél betöltött szakmai feladatairól.

„A kezelésem és a felépülésem első lépéseként már átestem a műtéten, és a következő hetekben elkezdem a kemoterápiát” – írta.

Chris Evert pályafutása során 18 Grand Slam-tornát nyert: hétszer a Roland-Garroson, hatszor a US Openen, háromszor Wimbledonban és kétszer az Australian Openen diadalmaskodott.

18 éves karrierje során 1304 mérkőzést nyert meg, összesen 154 egyéni címet szerzett. Az 1971-es US Open és az 1983-as Roland-Garros között 34 egymást követő alkalommal jutott el legalább az elődöntőig a Grand Slam-tornákon.