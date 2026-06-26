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„A petefészekrák könyörtelen” – harmadszor diagnosztizálták a gyilkos kórt a teniszlegendánál

NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 06: Former US Open champion Chris Evert stands near the Women's Championship trophy during the ceremony after the Women's Singles Final match at USTA Billie Jean King National Tennis Center on September 06, 2025 in the Flushing neighborhood of the Queens borough of New York City. Elsa/Getty Images/AFP
ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Chris Evert
24.hu
2026. 06. 26. 14:51
NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 06: Former US Open champion Chris Evert stands near the Women's Championship trophy during the ceremony after the Women's Singles Final match at USTA Billie Jean King National Tennis Center on September 06, 2025 in the Flushing neighborhood of the Queens borough of New York City. Elsa/Getty Images/AFP
ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Chris Evert
Chris Evertnél harmadszorra diagnosztizáltak petefészekrákot. A 71 éves, 18-szoros Grand Slam-győztes teniszklasszis ezt maga jelentette be a közösségi oldalán.

Evertnél 2021-ben diagnosztizáltak először petefészekrákot, alig egy évvel azután, hogy nővére, Jeanne ugyanebben a betegségben meghalt. A kór 2023-ban visszatért, ám az amerikai teniszlegendát egy évvel később gyógyultnak nyilvánították. Most azonban bejelentette, hogy harmadszorra is megbetegedett.

A petefészekrák könyörtelen, de optimista és eltökélt vagyok, folytatom a küzdelmet

– írta.

A háromszoros wimbledoni győztes jelezte, hogy a körülmények miatt nem lesz jelen az odeo füves pályás Grand Slam-tornán, az elkövetkező hónapokban az egészségét helyezi előtérbe, és ideiglenesen lemond a BBC-nél és az ESPN-nél betöltött szakmai feladatairól.

„A kezelésem és a felépülésem első lépéseként már átestem a műtéten, és a következő hetekben elkezdem a kemoterápiát” – írta.

Chris Evert pályafutása során 18 Grand Slam-tornát nyert: hétszer a Roland-Garroson, hatszor a US Openen, háromszor Wimbledonban és kétszer az Australian Openen diadalmaskodott.

18 éves karrierje során 1304 mérkőzést nyert meg, összesen 154 egyéni címet szerzett. Az 1971-es US Open és az 1983-as Roland-Garros között 34 egymást követő alkalommal jutott el legalább az elődöntőig a Grand Slam-tornákon.

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