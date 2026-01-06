Félbeszakadt a szürreális kosármeccs a BL-ben, miután az egyik csapatban már csak egy játékos volt

Egészen szürreális mérkőzést rendeztek a kosárlabda Bajnokok Ligájában, ráadásul egy nyolcaddöntőbe jutásért zajló párharcban.

Az olasz Trapani Sharks ugyanis öt játékossal érkezett meg az izraeli Hapoel Holon elleni meccsre, amely már az első negyedben, 38-5-ös állásnál félbeszakadt, miután a szicíliaiaktól mindössze egy ember maradt a pályán.

A klub az elmúlt hónapokban már több büntetést is begyűjtött adminisztrációs szabálytalanságok és fizetések visszatartása miatt, az elnököt, Valerio Antoninit pedig 2027-ig eltiltották. A Trapani kapott már pontlevonást, majd legutóbb nem állt ki a Virtus Bologna elleni bajnokira, amit 20-0-val adtak az ellenfélnek, a Sharks pedig 50 ezer eurós büntetést kapott – még egy ilyen eset, és kizárják a csapatot az olasz élvonalból, írja az Il Fatto Quotidiano.

Ezek után jött az izraeli Hapoel Holon elleni találkozó, amire az olaszok csak öten érkeztek meg – azért jelentek meg egyáltalán, nehogy 300 ezer eurós bírságot kapjanak, bár a FIBA előírásai szerint a csapatokban legalább tíz kosárlabdázónak kellene lennie, azaz elkerülhetetlennek tűnik a büntetés. Másfél perc után az edző – az ideiglenesen irányító Alex Latini – időt kért, hogy megvitassák a kialakult helyzetet, ezután pedig már csak négyen tértek vissza a pályára. További két játékos sétált le aztán a reménytelen küzdelmet látva, majd Luigi Patti kipontozódott. A Sportando újságírója, Alessandro Luigi Maggi tett közzé videókat a nem mindennapi meccsről:

Trapani Shark on the court with four players. Riccardo Rossato is out pic.twitter.com/QJ2fyUa4Hv — Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) January 6, 2026

Only two players for Trapani now pic.twitter.com/pCTgPnxMFJ — Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) January 6, 2026

Hapoel Holon-Trapani Sharks finisce prima del termine del primo quarto. I siciliani erano rimasti con un solo giocatore. Hanno lasciato il campo Rossato, Cappelletti e Pugliatti. Poi il quinto fallo di Patti. 38-5 dice il tabellone pic.twitter.com/kmCUi7jBst — Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) January 6, 2026

A játékvezető a Hapoel két büntetője után vetett véget a mérkőzésnek. A BL ezen szakaszában a párharcok két nyert meccsig tartanak.