Kós Hubert nem érzi úgy, hogy neki kell a hátán cipelnie a magyar úszósportot

Tanulmányai végeztével is az Egyesült Államokban, Bob Bowman irányítása alatt tervezi folytatni pályafutását Kós Hubert, olimpiai bajnok úszó.

Ameddig úszom, itt fogom tenni, mert nincs ennél jobb csapat a világon

– mondta az M4 Sportnak adott interjújában a Texas egyetemen készülő 22 éves magyar sportoló, aki idén egy NCAA-győzelemmel kezdett, ahol őt választották a legjobb férfi versenyzőnek. Nyáron a szingapúri világbajnokságon pályafutása során másodszor aranyérmet nyert 200 méter háton, 200 méter vegyesen harmadik lett, az őszi rövidpályás világkupa-sorozatban pedig mindhárom állomáson megnyerte a hátúszó számokat, 100-on és 200-on pedig egyaránt világcsúcsot ért el.

Mint megjegyezte, a legszebb emléke a 200 méter vegyesen elért harmadik hely,

hiszen két texasi csapattársával, a négyszeres olimpiai bajnok francia Léon Marchand-nal és az amerikai Shaine Casasszal együtt állhatott fel a dobogóra, az úszósportban pedig ilyen nagyon ritkán fordul elő.

Kós elmondta, nem érzi úgy, hogy neki kellene vinnie a hátán a magyar úszósportot, mindig a saját maga – illetve az edzője, Bob Bowman – által kitűzött célokra összepontosít. Ezzel kapcsolatban hozzátette, az egyik ilyen, hogy a jövőben 100 méter háton is eredményesebb legyen, hiszen tudja azt, hogy ebben még sokkal jobb teljesítményre képes.

A magyar klasszis megjegyezte, a cél most a 2027-es budapesti világbajnokság és a 2028-as Los Angeles-i olimpia, a jövő évi párizsi Európa-bajnokságon már ezek fényében fogja tesztelni magát.