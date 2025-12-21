Wladár Sándor: Milák Kristóf türelmet kapott a klubjától, ám az ígérgetések ellenére sem történt semmi

Wladár Sándor szerint nem kedvez a magyar egyetemi sport annak, hogy itthon maradjanak a legjobb úszóink.

A Magyar Úszószövetség elnöke a Nemzeti Sportnak adott interjúban fejtette ki ezzel kapcsolatos nézeteit, miután egy kérdés arra irányult, miért mennek ki sokan az Egyesült Államokba készülni. Wladár erre határozott választ adott.

Vegyük tudomásul: a magyar egyetemi rendszer jelenleg nem kedvez a versenysportnak, s amíg ezen a téren nem történik változás, nem lesznek itthon többen – ne hasonlítsuk össze a két rendszert, és ne is kérjük számon azt, ha valaki Amerikában tanul és készül.

Amíg a magyarokért úszik, és büszke arra, hogy magyarként úszik, addig ez másodlagos kérdés. Szerintem a magyar úszósport erejét mutatja, hogy megint jó versenyzők mentek ki Amerikába, hiszen már ott készül Pádár Nikolett és Molnár Dóra is. Ha majd Magyarországon fel tud épülni olyan egyetemi rendszer, amelyben a csapatok vonzóvá teszik itthon is az úszást, ez változhat, de erre én a következő öt-tíz évben nem látok esélyt” – idézte az NSO a sportvezetőt.

A beszélgetésből egyébként az is kiderült, hogy milyen programok létrehozásával igyekszik a szövetség segíteni az úszók karrierjének kezdetét.

„A mi akadémiánk az Úszó Nemzet Program, noha az életre hívásakor nem ez volt a célja a kezdeményezésnek. Csakhogy az évek során az oktatókban, az edzőkben is megmozdult valami, egyre elhivatottabbak és egyre lelkesebbek lettek, ráadásul a programban részt vevők száma is folyamatosan nő. Ezért hoztuk létre menet közben a Híd Programot, amely átemeli az Úszó Nemzet Programból a tehetségeseket a versenysportba: egyre több gyerek teszi le azt a vizsgát, amelynek során száz métert kell leúszniuk a különböző úszásnemekben, s akinek a technikáját megfelelőnek minősítik a szakemberek, abból idővel igazolt versenyző válhat.”

Természetesen Milák Kristóf sem maradhatott ki az interjúból, az olimpiai, világ- és Európa-bajnok a párizsi olimpia óta nem edz.

Egyedül van, és úgy gondolom, magára maradva, annak ellenére, hogy én magam is többször kerestem őt. Úgy tudom, az úszótársaival sem tartja a kapcsolatot. Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár és Gergely István, a BHSE elnöke is mindent, de mindent megtett és megtesz azért, hogy Kristóf visszatérjen, alternatívákat kínáltak fel neki a folytatásra.

Egyetértek azokkal, akik azt mondják, munka nélkül nem jár járandóság: Milák Kristóf türelmet kapott a klubjától, ám az ígérgetések ellenére sem történt semmi – lehet, hogy dacból, haragból mégiscsak visszatér, s megmutatja, mi van benne. A személyiségfejlődéshez szerintem kell valamiféle sokk, valami extra hatás, ha ez bekövetkezik, az kizökkentheti őt a mostani világából. Én ebben reménykedem.”