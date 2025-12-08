„Elkeserítően borzalmas” – senki sem számított rá, hogy ennyire földbe állnak a svédek a kézivébén

Svédország teljesen szétesett a női kézilabda-világbajnokság végére, a szereplését pedig egy meglepő, Angola elleni vereséggel zárta le. Tomas Axnér csapata már a csoportkörben sem volt hibátlan, miután kikapott Brazíliától, de a legnagyobb pofon a középdöntőben következett, amikor 13 gólos verést kapott Norvégiától, majd jött az angolaiak elleni blama, így a svédek számára véget ért a torna.

Azt hihettük, hogy a Norvégia elleni meccs volt a mélypont, de nagy kérdés, hogy ez rosszabb volt-e

– mondta a Viaplay kommentátora, Claes Hellgren az Angola elleni mérkőzésről, ami után a csapat egyik vezére, Jamina Roberts csak úgy fogalmazott, nem találja a szavakat.

Elkeserítően borzalmas

– jegyezte meg meccs közben Martin Frändesjö, a Viaplay szakértője a csapat védekezését látva.

A Viaplay stúdiójában nagy volt az egyetértés azzal kapcsolatban, hogy az elmúlt évek leggyengébb svéd produkciója volt az idei (az előző vébén, valamint a legutóbbi két olimpián is negyedikként zárt a válogatott), amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy attól az Angolától is vereséget szenvedtek, akikkel kapcsolatban a torna előtt biztosak voltak a sikerben.

Ez az egész svéd kézilabdára rossz hatással van. Mindenkinek, minden szinten a tükörbe kell néznie

– jegyezte meg Bella Guldén.

Axnér maga nem tudott konkrét választ adni, miért nem ment a csapatának, de annyit azért elárult, rengeteg ziccert hibáztak el, ami aztán frusztrálttá tette a játékosokat.

Rengeteg dolog nem működött. Az egész torna rámutatott, hogy nem volt elég jók

– mondta a kapitány.