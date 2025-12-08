A norvégok a brazilokkal is feltörölték a pályát a kézivébén

A norvég válogatott csoportelsőként, pontveszteség nélkül jutott negyeddöntőbe a holland-német közös rendezésű női kézilabda-világbajnokságon, miután a középdöntő zárásán 33-14-re kiütötte a brazil csapatot.

Az északiak gyorsan állva hagyták riválisukat, a 10. percben már 8-2-re vezettek, majd 13-3-nál kétszámjegyű lett a különbség. A szünetig kicsit rendezte sorait a brazil gárda, de így sem volt esélye a felzárkózásra.

A második félidőben folytatódott az egyenlőtlen küzdelem, a norvégok örömkézilabdát játszottak, a brazilok csak szenvedtek, 25-8 is volt az állás, a tizedik góljukat a 45. percben dobták.

Az olimpiai és Európa-bajnok skandináv együttesben a ferencvárosi Vilde Ingstad hatszor, a győri különítményből Emilie Hovden ötször, Veronica Kristiansen négyszer, míg Kristine Breistöl egyszer talált be.

A dél-amerikaiknál a dunaújvárosi Rosa Kelly de Abreu háromszor volt eredményes, a győri Bruna de Paula és a szombathelyi Milena Maria de Souza Menezes nem dobott gólt. Ugyanebben a csoportban a svédek – akik szintén nagy pofont kaptak a norvégoktól – két góllal alulmaradtak Angolával szemben.

A negyeddöntőben a norvégok a montenegrói, a brazil pedig a német együttessel találkozik.