A norvégok a brazilokkal is feltörölték a pályát a kézivébén

A norvég válogatott csoportelsőként, pontveszteség nélkül jutott negyeddöntőbe a holland-német közös rendezésű női kézilabda-világbajnokságon, miután a középdöntő zárásán 33-14-re kiütötte a brazil csapatot.
Az északiak gyorsan állva hagyták riválisukat, a 10. percben már 8-2-re vezettek, majd 13-3-nál kétszámjegyű lett a különbség. A szünetig kicsit rendezte sorait a brazil gárda, de így sem volt esélye a felzárkózásra.
A második félidőben folytatódott az egyenlőtlen küzdelem, a norvégok örömkézilabdát játszottak, a brazilok csak szenvedtek, 25-8 is volt az állás, a tizedik góljukat a 45. percben dobták.
Az olimpiai és Európa-bajnok skandináv együttesben a ferencvárosi Vilde Ingstad hatszor, a győri különítményből Emilie Hovden ötször, Veronica Kristiansen négyszer, míg Kristine Breistöl egyszer talált be.
A dél-amerikaiknál a dunaújvárosi Rosa Kelly de Abreu háromszor volt eredményes, a győri Bruna de Paula és a szombathelyi Milena Maria de Souza Menezes nem dobott gólt. Ugyanebben a csoportban a svédek – akik szintén nagy pofont kaptak a norvégoktól – két góllal alulmaradtak Angolával szemben.
A negyeddöntőben a norvégok a montenegrói, a brazil pedig a német együttessel találkozik.
Eredmények, középdöntő, 3. (utolsó) forduló:
IV. csoport (Dortmund):
Norvégia – Brazília 33-14 (18-7)
Angola – Svédország 26-24 (10-10)
Csehország – Koreai Köztársaság 32-28 (15-15)
A csoport végeredménye: 1. Norvégia 10 pont, 2. Brazília 8, 3. Angola 6, 4. Svédország 4, 5. Csehország 2, 6. Koreai Köztársaság 0
I. csoport (Rotterdam):
Dánia – MAGYARORSZÁG 28-27 (13-15)
Románia – Svájc 36-24 (18-9)
Japán – Szenegál 27-23 (11-13)
A csoport végeredménye: 1. Dánia 10 pont, 2. MAGYARORSZÁG 7, 3. Románia 6, 4. Japán 5, 5. Svájc 2, 6. Szenegál 0
A csoportok első két helyezettje jutott a negyeddöntőbe.