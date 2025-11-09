budai farkasokbudakalászfélbeszakadtfélbeszakadt meccs
Félbeszakadt egy NB I-es kézimeccs, miután a tűzoltók kiürítették a sportcsarnokot

2025. 11. 09. 20:39
Technikai okokból félbeszakadt a Budai Farkasok-Rév – CYEB-Budakalász mérkőzés a férfi kézilabda NB I vasárnapi játéknapján.

A hazai csapat arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a meccs 38. percében, 19-16-os állásnál megszólalt a szomszédos uszoda tűzjelzője.

A tűzoltóság kiürítette az uszodát és a sportcsarnokot is, így a két klub abban állapodott meg, hogy nem folytatják a találkozót. Az összecsapás befejezéséről később várható döntés.

A katasztrófavédelem később azt közölte a honlapján, hogy egy budaörsi sportközpontban kigyulladt két szauna, és 350 embernek kellett elhagynia az épületet.

Tájékoztatásuk szerint a Hársfa utcai épületben 15 négyzetméter égett, amelyet a tűzoltók két vízsugárral eloltottak.

Eredmény, férfi NB I:

Budai Farkasok-Rév – CYEB-Budakalász 19-16 (17-12) – félbeszakadt

