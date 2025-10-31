Egykor diadalok, most botrányok: az aranyaktól arcszétveréses fenyegetésig süllyedt a román torna

Nem lepne meg senkit, ha Vatanabe Morinari, a Nemzetközi Tornaszövetséget (FIG) 2017 óta irányító első ember néha a plafont nézegetné lausanne-i irodájában, és arra gondolna, tényleg kellett-e neki ez az egész?

A japán sportdiplomata – aki legutóbb a NOB elnöki tisztségéért is indult – megválasztása óta hangsúlyozza a sport békítő, nemzetek fölött álló összekötő erejét és a tornasport megújulásának fontosságát, de a nagypolitikai változások éppenséggel nem a békességet segítik, sportja különböző szakágain belül pedig egymást követik a botrányok. Utóbbiak egyben egy szükséges, de fájdalmas kulturális változás lenyomatának is tekinthetők.

A 2025-ös, jakartai torna-világbajnokság botránnyal kezdődött és azzal is végződött, mindkét eset jól illusztrálja a sportágon belüli problémákat.

A nemzetközi szervezet – melynek a legutóbbi költségvetési évben minden versenye veszteséges volt, és elsősorban az olimpiai pénzekből tudja finanszírozni a működését – nem talált házigazdát a vb-re, ugyanis nem érkezett be egyetlen pályázat sem.

A végrehajtó bizottság végül megegyezett Jakartával, így Indonézia fogadta a delegációkat. Illetve egy kivétellel fogadta: az izraeliek eredetileg megkapták a beutazáshoz szükséges vízumot (a két ország között nincs formális diplomáciai kapcsolat), de aztán nem engedték be a küldöttséget. Ebből persze óriási balhé lett, a NOB azt javasolta, hogy egyetlen nemzetközi szövetség se rendezzen versenyt Indonéziában, ez pedig az ország olimpiarendezési álmaira is nagy csapást mért.

A héten a NOB és az Indonéziai Olimpiai Bizottság képviselői megbeszélést tartottak, ez a hírek szerint konstruktív volt, ám ettől a botrányt már nem lehet meg nem történtté tenni.

Addig üti, míg plasztikázni nem kell

A gyengén látogatott világbajnokság végén mindenki hazautazott, és robbant az újabb bomba, ezúttal Romániában. Ebben viszont nem a nagypolitika, hanem a belső harcok és a kulturális problémák bizonyultak a mozgató erőnek. Az ötéves kihagyás után visszatért, a világbajnokság női talajdöntőjében 7. helyen végzett Denisa Golgota bejelentette, hogy zaklatás, bullying és fenyegetések miatt hivatalos panasszal élt a Román Tornaszövetségnél (FRG).

Hozzátette: az első bejelentését gyakorlatilag figyelmen kívül hagyták. Golgota nem nevezte meg a fenyegetőjét, de azt megosztotta, hogy társai elmondása alapján az illető kijelentette: szétveri a fejét. A román sajtónak azt követően már nem volt nehéz dolga összekötni a szálakat, hogy Camelia Voinea, a jelenlegi válogatott kerettag, vb-4. Sabrina Voinea anyja és edzője légből kapott hazugságoknak nevezte az állításokat, valamint perrel fenyegetőzött. Ezek alapján Golgota Voineára (vagy a versenyzőre, vagy az edzőre) célozhatott.