A Fradi bánta a Csurgó újabb kézibravúrját

A Ferencváros 27-22-re kikapott Csurgón a férfi kézilabda NB I szombati játéknapján.
Az Európa Liga-csoportkörös fővárosiak a meccs háromnegyedénél még 22-21-re vezettek, a hátralévő 15 percben viszont csak egyszer találtak a hálóba. Domagoj Alilovic nyolc, Kiss Bence hat góllal, Rok Zaponsek 16 védéssel és két találattal járult hozzá a somogyiak sikeréhez. Az FTC játékosai közül Lékai Máté, Nagy Bence és Debreczeni Dávid négy-négy gólig, Borbély Ádám 11 védésig jutott.
Az FTC korábban a Veszprémen kívül kikapott a Komlótól és a NEKA-tól is, a Csurgónak pedig ez a második bravúros eredménye a Szeged elleni döntetlen után.
Az újonc Budai Farkasok 32-29-re nyert a NEKA otthonában. A volt válogatott Juhász Ádám és Marino Maric hét-hét, Marko Panic és Teodorosz Boszkosz hat-hat góllal járult hozzá a vendégek idénybeli második sikeréhez. A Nemzeti Kézilabda Akadémia csapatában az előző idény gólkirálya, Kovács Tamás nyolc, Szücs Balázs hat alkalommal talált a hálóba.
A címvédő Veszprém otthon mindössze kilenc lövést rontott és 49-32-re verte az újonc Szigetszentmiklóst. Gáncs-Pető Máté tíz, Bjarki Már Elísson hat találattal vette ki részét a sikerből. A túloldalon Pulay Gábor jutott el hat gólig. A Tatabánya ötgólos győzelemmel távozott Komlóról, Demis Grigoras kilenc találattal zárt. A baranyaiaknál Menyhárt Máté hétszer talált be.
Férfi NB I:
NEKA – Budai Farkasok-Rév 29-32 (12-12)
Carbonex-Komló – MOL Tatabánya KC 26-31 (13-13)
One Veszprém HC – Szigetszentmiklósi KSK 49-32 (24-13)
Csurgói KK – FTC-Green Collect 27-22 (13-15)
A tabella:
1. OTP-Bank Pick Szeged 8 6 1 1 269-221 13 pont
2. One Veszprém HC 6 6 – – 259-169 12
3. MOL Tatabánya KC 6 6 – – 194-162 12
4. ETO University HT 7 4 – 3 216-193 8
5. FTC-Green Collect 8 4 – 4 269-268 8
6. Budai Farkasok-Rév 7 2 3 2 194-214 7
7. Csurgói KK 8 2 2 4 225-230 6
8. HE-DO B.Braun Gyöngyös 8 3 – 5 222-252 6
9. PLER-Budapest 7 2 2 3 197-230 6
10. Carbonex-Komló 7 2 1 4 191-203 5
11. CYEB-Budakalász 7 2 1 4 204-235 5
12. Szigetszentmiklósi KSK 8 2 1 5 217-251 5
13. NEKA 7 1 2 4 184-201 4
14. Balatonfüredi KSE 6 1 1 4 159-171 3
Az Esztergom házigazdaként 26-21-re legyőzte a Mosonmagyaróvárt a női kézilabda NB I-ben.
A szerb Crvena zvezda elleni Európa Liga-selejtezőre készülő hazaiak mindkét félidőben 13 gólt lőttek, a második felvonásban azonban csak nyolcat kaptak. A volt válogatott Szöllősi-Zácsik Szandra hét, Horváth Fanni öt alkalommal talált a hálóba, Herczeg Lilinek 13 védése volt. A második számú európai kupasorozatban már csoportkörös vendégeknél a brazil Barbara Arenhart tíz védéssel zárt.
Az Alba Fehérvár 29-23-ra nyert a Váci NKSE otthonában. A házigazdák egyszer sem vezettek a mérkőzésen. Szabó Kitti kilenc góllal járult hozzá a sikerhez.
Csapata kikapott a Debrecentől az első fordulóban, azóta viszont sorozatban ötödször győzött. A váciaknál Afentáler Sára 11 alkalommal volt eredményes.
A Vasas három góllal kikapott Kisvárdán. Az angyalföldiek a második félidő elején még hét, a 39. percben hat góllal vezettek, a hátralévő időben viszont a hazaiak csak négy gólt kaptak és megfordították az állást. Larissa Markovic kilenc, Karnik Szabina és Csáki Lilla hat-hat találattal, Pásztor Bettina tíz, Christe Dalma hét védéssel járult hozzá a sikerhez.
A Szombathely hazai pályán csak 0-1-nél volt hátrányban a Dunaújvárossal szemben, a folytatásban magabiztosan vezetett, végül azonban csupán egy góllal, 32-31-re nyert. Naira Morgana Mendesnek 16 védése volt, Pődör Rebeka hét találattal zárt, hárman pedig öt gólig jutottak a vasiaknál. A túloldalon Rosa Kelly de Abreu kilenc, Kellermann Dóra hat góllal, Gabrijela Bartulovic tíz védéssel zárt.
Női NB I:
Kisvárda Master Good SE – Vasas SC 30-27 (12-18)
Szombathelyi KKA – Dunaújvárosi Kohász KA 32-31 (19-15)
Váci NKSE – Alba Fehérvár KC 23-29 (13-15)
MOL Esztergom – Motherson Mosonmagyaróvári KC 26-21 (13-13)
A tabella:
1. Győri Audi ETO KC 6 6 – – 213-136 12 pont
2. FTC-Rail Cargo Hungaria 7 6 – 1 232-165 12
3. DVSC Schaeffler 6 6 – – 193-136 12
4. MOL Esztergom 7 5 – 2 229-201 10
5. Alba Fehérvár KC 6 5 – 1 158-145 10
6. Váci NKSE 6 3 – 3 165-166 6
7. Vasas SC 6 2 1 3 166-182 5
8. Szombathelyi KKA 6 2 1 3 165-187 5
9. Mosonmagyaróvári KC 6 2 – 4 161-157 4
10. Kisvárda Master Good SE 6 2 – 4 158-171 4
11. NEKA 6 2 – 4 146-183 4
12. Dunaújvárosi Kohász KA 6 – 1 5 164-192 1
13. Moyra-Budaörs 6 – 1 5 133-189 1
14. Kozármisleny KA 6 – – 6 140-213 0