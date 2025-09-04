Meghalt a legendás magyar válogatott hokis, Szajlai László

A Kajla becenévre hallgató szélső 1958. január 27-én született, 1968 és 1976 között a KSI-ben szerepelt, 1977-85-ben pedig fehérváron játszott és tagja volt annak a Székesfehérvári Volán Sport Clubnak, amely első vidéki csapatként 1981-ben bajnoki aranyérmet nyert.

A 200-szoros válogatott játékos 1985-ben a Ferencvároshoz igazolt, tagja volt az 1980-90-es évek legendás jégkorongcsapatának, bajnoki címet ünnepelhetett az 1988-89-es szezon végén és ugyanebben az évben a Magyar Kupát is a magasba emelhette.

„Az 1990-91-es idénytől kezdődően zsinórban öt alkalommal lett még bajnok, ebben az évben ismét Magyar Kupa-győztes lett, utolsó trófeája pedig az 1995-ös MK volt” – írta róla a Fradi.hu portál.