Három évre eltiltották a kéziedzőt, aki kiverte a sárga lapot a bíró kezéből, majd neki is próbált rontani

Három évre eltiltották a Rudar kézilabdacsapat vezetőedzőjét, Nedim Selmanovicot.

A montenegrói szakvezető a Buducnost elleni bajnoki 19. percében kapott sárga lapot, miután folyamatosan szidta a bírókat. Ezt unta meg Stefan Ivanovic játékvezető, akinek azonban kiverte a kezéből a lapot Selmanovic. Ennek hatására sárga helyett piros lapot vett elő a bíró, amitől még jobban begurult a Rudar edzője és meg akarta támadni a bírót, percekre megakasztva a mérkőzést.

Később egy palackkal is megpróbálta eltalálni a másik játékvezetőt, Marko Vujisicot, de beszámolók szerint azt is mondta a bírói párosnak, hogy nem hagyják el élve az arénát. Az esetről felvétel is készült, így aztán nem okozott nehézséget döntést hozni a kérdésben: a Montenegrói Kézilaba Szövetség 2028 április 30-ig tiltotta el az edzőt.

További érdekesség, hogy a játékosok közül Dragan Jelusicot (Rudar) is hat hónapra felfüggesztették, mert a mérkőzés után szóbeli sértegetést intézett a játékvezetőkhöz. A klubot 1500 eurós pénzbüntetéssel sújtották az edző viselkedése miatt, további 1200 euróra, mert két néző belépett a pályára, és további 600 euróra, mert tárgyakat dobáltak a pályára. A mérkőzést egyébként a Buducnost nyert 26-23-ra.