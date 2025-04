Félig ájult állapotban szedték ki a vízből a magyar úszónőt

A reggeli vízhő-ellenőrzés 18.3 fokot mutatott az ibizai Világkupa-rajt előtt, ami azt jelentette, hogy a szabályok értelmében senki sem vehette fel az egésztestes neoprén-ruhát – volt, aki örült ennek, például Fábián Bettina, később viszont kiderült, hogy Betlehem Dávidnak és Juhász Jankának jobban jött volna talán a vastagabb úszódressz, miután ők a szakzsargonnal élve belefagytak a vízbe.

Betlehem hősiesen végigtempózta azért a távot, Juhász viszont olyannyira kihűlt, hogy félig ájult állapotban szedték ki a vízből, de szerencsére azóta már jól van, írta a magyar szövetség hivatalos honlapja.

A hölgyek versenyében sokáig remekül állt az olimpián ötödik Fábián Bettina, illetve az élete első felnőtt nemzetközi nyíltvízi viadalán úszó Mihályvári-Farkas Viktória – a negyedik körben például ők ketten haladtak az élen. Amikor viszont igazán élesbe fordult a csata, akkor utóbbinál kiütközött a tapasztalatlanság és bedarálta az épp megiramodó mezőny – Fábián viszont remekül ment végig, hogy aztán nagy csatában megszerezze a bronzérmet.

Őszinte leszek, én szurkoltam annak, hogy ilyen legyen a víz, vagy egy fél fokkal melegebb, mert én nem szeretek neoprén-dresszben versenyezni, a hideget viszont elég jól bírom, azaz a kívánságom bevált.

Miután ez kiderült, egyértelmű volt számomra, hogy minimum a dobogót el akarom érni. A versenyzés nagyon jól ment, végig az első háromban voltam, jól váltottam iramot is – ez nagy előrelépés Egyiptomhoz képest, ahol tizedik lettem, most meg harmadik” – nyilatkozta Fábián Bettina.



A férfiaknál még jobban állt három versenyzőnk is, féltávnál Rasovszky Kristóf, Betlehem Dávid és Kovács-Seres Hunor az első ötben tempózott, sőt, az olimpiai bajnok az utolsó körre fordulva még mindig az élen állt.

Ezután azonban a miénknél jóval élesebb olasz és francia válogatóban érdekelt versenyzők sem Istent, sem embert nem ismerve zúztak előre, ami némiképp átalakította az erőviszonyokat. Rasovszky sem akart komolyabban beleállni az adok-kapokba – tavaly ezeknél jóval kisebb vétségért is kizárták egyszer egy csapatverseny hajrájában –, így végül a nyolcadik helyen kötött ki.

De kellett némi idő, hogy szalonképessé tegye a versenyről alkotott véleményét ahhoz képest, ami a pontonon tört ki belőle.

“Elég visszafogott értékelés, hogy nem vagyok elégedett az eredménnyel, hiszen sokkal jobban ment ez a verseny annál, mint hogy nyolcadik legyek. Mondjuk úgy, többen is vagyunk így ezzel, főleg látva mindazt, ami az utolsó körben történt. Le kell vonni a tanulságokat, hogy legközelebb ne tudjanak keresztbe tenni azok, akik az úszást kevésbé részesítik előnyben, sokkal inkább a test-test elleni küzdelmet erőltetik ebben a sportágban. Az egész verseny azért azt mutatja, hogy így a medencés bajnokság után is jó formában vagyunk a nyíltvízen is, hiszen függetlenül a küzdelmes utolsó körben történtektől, csak kicsin múlott, hogy nem értem el egy még jobb helyezést, nyolc másodperccel értem be az első helyezett mögött.

Úgyhogy az úszás részével elégedett vagyok, ami az utolsó körig ment, a birkózás részével nem – de mivel én nem arra tettem fel az életemet, így azt nehezen is tudnám értékelni

– mondta.

Az olimpiai bronzérmes Betlehem Dávid ugyanakkor az utolsóelőtti körre teljesen elgémberedett, így képtelen volt tartani a helyét – Kovács-Seres Hunor pedig a darálóban tűnt el. Annyira viszont még észnél volt, hogy képes volt legalább a középmezőnnyel haladni, így ő lett a három fiatal induló közül a legjobb, azaz ő szerezte meg a harmadik helyet ezen a távon az Eb-csapatban, hiszen Huszár László és Hartmann Máté mögötte ért a célba.

Úszás, nyíltvízi Világkupa, 2. állomás, Ibiza Férfiak:

1. Andrea Filadelli (olasz) 1:50:30.90

… 8. Rasovszky Kristóf 1:50:38.40

… 30. Kovács-Seres Hunor 1:51:32.50

… 34. Betlehem Dávid 1:52:14.60

… 46. Huszár László 1:54:53.90

… 52. Hartmann Máté 2:00:35.80 Nők:

1. Angela Martinez (spanyol) 1:58:41.40

… 3. Fábián Bettina 1:58:45.20

… 10. Mihályvári-Farkas Viktóra 1:58:57.30 Juhász Janka feladta a versenyt.