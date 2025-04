Marozsán megszorongatta világklasszis ellenfelét, de nem jutott döntőbe

Marozsán Fábián két szettben kikapott az első kiemelt Alexander Zverevtől a 2,5 millió euró (egymilliárd forint) összdíjazású müncheni salakpályás férfi tenisztorna elődöntőjében.

A világranglistán 77. helyezett magyar játékos szettveszteség nélkül jutott be pályafutása első ATP-elődöntőjébe úgy, hogy pénteken a negyedik kiemelt francia Ugo Humbert-t búcsúztatta.

A négy között aztán a lehető legnehezebb ellenfelet kapta, az olimpiai aranyérmes és kétszeres ATP-világbajnok Zverev személyében.

A magyar Davis Kupa-válogatott alapembere rögtön elvesztette az adogatását, de 2:2-nél némi szerencsével, egy hálón megpattanó labda révén utolérte a 23-szoros tornagyőztes és háromszoros Grand Slam-döntős Zverevet. Innentől teljesen kiegyenlített lett a meccs, mindketten remekül szerváltak, és nagyszerűen működtek a Marozsán védjegyének számító ejtések is. A játszma rövidítésbe torkollott, melyben a 27 éves német hibátlanul ütött, Marozsán viszont elrontott néhány alapütést, így 51 perc elteltével szetthátrányba került.

