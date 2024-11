Még sohasem volt képes ilyen bravúrra a Szeged kézicsapata

Bár a Szeged gyorsan kétgólos előnyhöz jutott és az előnyét növelhette volna, de többet is hibázott. A Kielce egy 3-0-s rohammal átvette a vezetést, majd a 11. percben már hárommal jobban állt. Ezt követően rendezték soraikat a vendégek és a 14. percben Mario Sostaric harmadik góljával egyenlítettek.

Mindkét oldalon több apró hiba csúszott a játékba, ami magyarázta a hullámzó teljesítményt. Az félidő utolsó tíz percében hatalmas gólpárbajt vívott a két csapat, amiből a Kielce jött ki jobban és 19-17-es előnnyel mehetett pihenni.

A térfélcsere után a lengyelek tartani tudták előnyüket, sőt már hárommal is vezettek. Alex Dujshebaevet nem tudták tartani a szegediek, akiktől Szilágyi Benjamin teljesítményét lehetett dicsérni.

A fiatal szegedi biztos kézzel értékesítette a hétmétereseket, amiket fontos pillanatokban kapott csapata. Megvolt az esélyük a vendégeknek, hogy egyenlítsenek, de ahogy visszajöttek egyre, a Kielce ismét ellépett hárommal.

A 48. percben megtört a jég, Janus Dadi Smarason egyenlített. Az utolsó tíz perc Imanol Garciandía góljával kezdődött, majd Borut Mackovsek találatával folytatódott.

Azonnal időt kért Talant Dujshebaev, a lengyelek vezetőedzője, de a vendégek lendületét ekkor már nem lehetett megtörni. Hatszor találtak be sorozatban, utána túléltek egy kettős emberhátrányt is, majd a meccs utolsó három gólját is ők dobták.

A 35-31-es magyar győzelemből Mario Sostaric hat, Szilágyi Benjámin és Borut Mackovsek öt-öt, Bánhidi Bence négy góllal, Tobias Thulin hét, Mikler Roland öt védéssel vette ki részét. A túloldalon Arkadiusz Moryto hét, Alex Dujshebaev hat alkalommal talált be, Milosz Walach nyolc, Sandro Mestric két védéssel zárt.

Kézilabda, férfiak, Bajnokok Ligája, B csoport, 8. forduló Industria Kielce (lengyel) – OTP Bank-Pick Szeged 31-35 (19-17)