Véget ért Andy Murray karrierje. A brit teniszezőnek a párizsi olimpia volt az utolsó versenye, ahol Dan Evansszel álltak össze és a negyeddöntőig jutottak a párosok versenyében, ahol egyoldalú mérkőzésen kikaptak 6-2, 6-4-re a Taylor Fritz, Tommy Paul amerikai duótól.

Egyébként sem szerettem soha a teniszt

– írt humoros bejegyzést Murray az X-en, állapotát pedig átállította múlt időre, „teniszeztem”, olvasható az adatlapján.

A 37 éves Murray a karrierje során összesen 41 héten át volt világelső, nyert három Grand Slam-tornát, két olimpiát, és mindent egybevéve 46 trófeát zsebelt be egyesben. Ezek a szánok minden bizonnyal magasabbak lennének, csakhogy a brit játékos karrierje egybeért a nagy hármas, Novak Djokovic, Rafael Nadal és Roger Federer uralmával. Azt ugyanakkor sikerült elérnie, hogy sokszor nagy négyesként hivatkoztak rájuk.

2016-tól kezdve sérülések hátráltatták, több műtétje is volt és csípőprotézissel tért vissza a pályára. A párizsi olimpia előtt jelentette be, hogy ez lesz az utolsó tornája, és ugyan az eredeti tervek szerint egyesben is indult volna, végül visszalépett, hogy csak a párosra koncentráljon.