Szurkoljunk együtt a döntők idején is!

Az Európa-bajnokság eddig is lázban tartott mindenkit, és a finálé is nagyon izgalmasnak ígérkezik. Ezeket a fantasztikus meccseket, a feledhetetlen passzokat és gólokat érdemes közösen izgulva, együtt örülve megélni. A meccsnézéshez nemcsak a jó társaság, hanem a finom falatok is hozzátartoznak. Üzleteink szezonális választékában minden megtalálható, amire csak a közös szurkolás során szükség lehet. Vonzó grillkínálatunkból rácsra kerülhetnek BBQ saját márkás finomságaink, amelyek gyorsan elkészülnek, így biztos, hogy még a házigazda sem marad le a meccs egyetlen fontos pillanatáról sem. Július 11-től ismét jól odapörkölünk az áraknak, hiszen számos grilltermékünket szuper áron kínáljuk, hogy még olcsóbb legyen a vendégvárás! Akciós választékunkban saját márkás BBQ grillkolbászaink mellett számos grillsajtot, szószokat, fűszereket, valamint fagylaltot kínálunk vásárlóinknak. A döntőhöz elengedhetetlen ropogtatnivalókra is gondoltunk: július 14-től 17-ig SNACK FUN saját márkás sós finomságainkat, valamint alkoholos italokat* és üdítőket ajánlunk Önöknek, természetesen remek áron.

Még a péksüteményeink is a focihoz öltöztek!

Az „Év Friss Pékáru Kereskedője 2024” cím nyerteseként tudjuk, hogy a döntő pillanatokhoz milyen pékáru passzol a legjobban! Grillfogásaink mellé, vagy épp szendvicsként elkészítve, asztalra kerülhet az AZON MELEGÉBEN látványpékségünkben kapható, focilabdamintás Bajor buci, desszertként pedig Hajrá Magyarok! fánkunkat kínálhatják, aminek fehér cukormázbevonatát piros és zöld cukorszórással varázsoljuk nemzeti színűvé.

Ünnepeljük együtt az Európa-bajnokot!

Drukkoljunk együtt az utolsó meccseken is, éljük meg együtt a focis pillanatok legjavát. Szurkoljunk együtt Budapesten, a belvárosi Szabadság téren, ahol kényelmes ülőpárnáinkról követhetik a kivetítőn a döntő meccseket, amihez hoszteszeink némi ropogtatnivalót is kínálnak. Ha pedig a helyszínen regisztrálnak az ALDI online bevásárlás hírlevelére, akkor 2000 forintos ajándék kuponunkkal próbálhatja ki minden új feliratkozónk az online bevásárlást az ALDI-ból a shop.aldi.hu-n keresztül. Az online bevásárlás szolgáltatást partnerünk, a ROKSH nyújtja. A részletekről érdeklődjenek hoszteszeinknél.

Nálunk a jó dolgok a szurkolás közben is együtt járnak!

*Fogyassza felelősséggel.