Négy és fél évre eltiltották a csalással vádolt teniszezőt, akinek fivére elrohant a telefonjával

Madaras 2015-ig az ITF junior tornáin szerepelt, egyetlen junior Grand Slam-tornáját 2015-ben játszotta, amikor egyesben ugyan kiesett az első fordulóban, párosban azonban a negyeddöntőig jutott a francia nyílt teniszbajnokságon.

A felnőttek között az első tornáját 2018-ban nyerte meg, a nagy áttörés azonban csak 2021-ben jött el, amikor hat kisebb torna döntőjébe is bejutott és ebből ötöt megnyert. 2021-től az ATP Challenger Tour versenyein is gyakrabban vett részt, 2022 tavaszán bemutatkozott a svéd Davis-kupa csapatban, 2023 augusztusában már a világranglista 191. helyén állt.

Tavaly pedig ő lett az első játékos, aki tíz Future-címet nyert egy szezonban.

A Nemzetközi Tenisz Integritási Ügynökség (ITIA) azonban gyanús fogadási szokásokra lett figyelmes, így vizsgálni kezdte Madaras 2017 és 2020 közötti mérkőzéseit. Tavaly nyáron az ITIA ellenőrizni akarta a teniszező mobilját esetleges bizonyítékok után mutatva, de Madaras nem volt hajlandó átadni a telefont.

Sőt, a szervezet szerint a készülékét a fivérének juttatta el, aki – mire a hatóságok eszméltek – már árkon-bokron túl járt. Madaras ezt tagadta, azt mondta, egy telefont átadott, és az az övé volt.

Mindenesetre az ITIA úgy ítélte meg, hogy Madaras megsértette az együttműködésre vonatkozó szabályokat, így első lépésként tavaly augusztus 17-én ideiglenesen eltiltotta a sportágtól, az azóta eltelt időszakot pedig beleszámolta a mostani büntetésébe. Így a világranglista 265. helyén álló svéd eltiltása 2028. február 16-ig tart, emellett még 2500 dollár büntetést is ki kell fizetnie.

Swedish tennis player Dragos Nicolae Madaras has been suspended from the sport following breaches of the Tennis Anti-Corruption Program.

— International Tennis Integrity Agency (@itia_tennis) March 14, 2024