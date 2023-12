Hivatásos bírói lesznek a magyar kézilabdának

Bevezeti a hivatásos játékvezetés rendszerét a Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ).

A csütörtöki közlemény szerint három teljesen hivatásos páros mellett lesz két félprofi modellt követő páros is. Bonifert Ferenc, az MKSZ játékvezetői albizottságának elnöke szerint elérte a jelenlegi rendszer falát a magyar kézilabda, ezért tágítani kell a kereteit.

„A játékvezetés olyan struktúrában ragadt, amely a mostani tempó mellett nem mindig tudja megfelelően lekövetni a játékot, nem fair a helyzet a profiként működő csapatokkal szemben, hiszen folyamatosan a topon kell lenni fizikailag, szabályismeretben és több minden más tényezőben.

Az elvárás ugyanaz lesz a hivatásosok és a többi, nélkülözhetetlen kolléga felé, de előbbieknek több lehetőséget fogunk adni. Akik most nem kerültek be a rendszerbe, azokat pedig támogatni fogják mentorként a többiek, segítenek a felkészülésben, előadásokat, tanfolyamokat tartanak majd, de a hivatásosok dolga lesz az egymás közötti és a csapatok felé irányuló tapasztalat- és tudáscsere is. Mindettől azt reméljük, hogy általánosságban emelkedni fog a játékvezetés színvonala és a fiatalok