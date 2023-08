A magyar kosárválogatott edzője két vereség után: Gálameccset várok

A magyar férfi kosárlabda-válogatott hétfőn 86-74-re kikapott Portugáliától az olimpiai előselejtező tornán, így két vereségével már csak matematikai esélye maradt a továbbjutásra.

Ivkovics Sztojan szövetségi kapitány együttese vasárnap a házigazda lengyelekkel szemben maradt alul szoros csatában, a portugálokkal is sokáig kiegyenlített meccset játszott. Szünetben csak 48-42-re vezetett az ellenfél, ráadásul a fordítás is összejött, az utolsó negyed is csak 67-65-ös hátrányból indult, de elfáradtak a mieink és végül leszakadtak és elszállt az esély a győzelemre.

Elfogytunk a végére, a rotációnk nem volt elég. A tegnapi vereség miatti csalódás benne volt ebben a meccsben, és fizikálisan sem bírtuk. Szerdán a bosnyákok ellen gálameccset várok, és azt, hogy élvezzük a játékot

– nyilatkozta az M4 Sportnak Ivkovics.

A magyarok a nyolccsapatos előselejtező csoportjában szerdán a bosnyákokkal csapnak össze, és már csak matematikai esélyük maradt a továbbjutásra, ha körbeverés alakul ki. A négyesből csak az első két helyezett jut tovább a pénteki elődöntőbe. A tornagyőztes folytathatja februárban az olimpiai selejtezőben.