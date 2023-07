Felrobbanó katonai lőszerraktár ide, 47 fok oda, mégis negyedik lett a magyar vitorlázó az ifjúsági vébén

Héder Benedek Barna 4. helyen zárt az ILCA 4 ifjúsági világbajnokságán.

A magyar vitorlázó kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott a 11 futamból álló versenyen, ugyanis több mint a felében az első hat között zárt. Az első döntős napon még második helyen állt, később az ötödik helyre csúszott, majd zárásképp egy helyet javítva negyedikként zárt.

Nagyon örülök neki, ha arra gondolok hogy most a verseny végén vitorláztam a 85. napomat Laserben, annak is a felét a Balatonon… Ez jóval kevesebb, mint az ellenfeleim mérlege. Mindenki azt mondja, és én is úgy érzem, hogy rengeteget fejlődhetek még, minden csak a befektetett munka függvénye