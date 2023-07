Könyörtelen fejrúgás vetett véget a legtökösebb ketrecharcosok meccsének

Justin Gaethje birtokolja jelenleg a legnagyobb ketrecharcos szervezet, a UFC legtökösebb bunyósának járó övet (BMF), miután magyar idő szerint vasárnap hajnalban KO-val nyert Dustin Poirier ellen Salt Lake Cityben.

A 34 éves Gaethje győzelme azért veszélyben forgott, rögtön az első menetben benyelt pár ütést, az egyiktől felrepedt a bal szemöldöke, és láthatóan zavarban is volt. Folytatta, majd

a második menet elején, egy váratlan fejrúgással terítette le ellenfelét, a biztonság kedvéért még egyet ráütött a földön fekvő Poirier fejére, de ekkor már látszott, hogy vége a találkozónak, a mérkőzésvezető is közbeugrott.

JUSTIN GAETHJE SLEEPS POIRIER WITH A HEAD KICK OH MY GOD

pic.twitter.com/sVxuuXttMK

— 🌴ᴛʜᴇᴀʀᴛᴏꜰᴡᴀʀ🌴 (@TheArtOfWar6) July 30, 2023