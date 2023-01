Djokovic visszatért az Australian Openre és rárúgta az ajtót a mezőnyre

A negyedik kiemelt, a torna legnagyobb esélyesének tartott Novak Djokovic magabiztos, háromszettes győzelemmel kezdett az Australian Open első fordulójában.

A szerb klasszis legutóbb a 2018-as torna negyedik fordulójában kapott ki Melbourne-ben, azóta volt három AusOpen-győzelme, míg tavaly a kezdés előtt kiutasították az országból az oltatlansága miatt.

A 35 éves Djokovic jókora kötéssel a bal combján játszott, ami miatt már – a győzelmével véget ért – adelaide-i tornán is ápolni kellett, a napokban pedig feladta az edzőmérkőzését elővigyázatosságból. A játékán ez nem annyira érződött, Roberto Carballés Baena a várnál talán még jobban is teniszezett, de az Australian Opent korábban kilenc alkalommal is megnyerő Djokovic így is magabiztosan került kétszettes előnyben, majd a harmadik felvonásban összesen négy labdamenetet veszített el. 123 perc alatt harcolta ki a továbbjutást.

A képzeletbeli nap leghősiesebb győzelme díjat talán nyugodtan odaadhatjuk Andy Murray-nek: a háromszoros Grand Slam-győztes, csípőprotézissel játszó skót mérkőzéslabdát hárítva verte meg a 13. kiemelt Matteo Berrettinit. A Melbourne-ben ötszörös döntős olimpiai bajnok 4 óra 48 perc alatt gyűrte le a 2021-es wimbledoni finalistát, akit az Australian Open egyik titkos favoritjaként emlegettek.

A játéknap elég hektikus volt, volt egy több órás szünet hőségriadó miatt, estére pedig esni kezdett, így több mérkőzést is szerdára halasztottak, ami azt jelenti, hogy elég sűrű lesz a program – hacsak az időjárás nem szól megint közbe.