KO a javából, 13 góllal nyert a BL-ben a Győr

Kiütéses, 39-26-os győzelmet aratott a Győri ETO a norvég Storhamar ellen a női kézilabda Bajnokok Ligájában. Ezzel a tizedik fordulóban az élre ugrott a magyar csapat, de riválisai, a Metz és az Esbjerg – épp egymás ellen – még pályára lép a hétvégén.

A győriek hamar magukhoz ragadták a kezdeményezést és a 6. percben már 5-1-re vezettek, két gólnál közelebb pedig már nem is engedte a szünetig ellenfelét az ETO, amely 17-13-as előnyben volt 30 perc játék után. A második félidőben tovább nőtt a különbség a csapatok között, a végére pedig igazi örömjátékot láthattak a magyar szurkolók.

A győrieknél Linn Blohm és Stine Oftedal öt-öt, Ana Gros, Rü Unhi és Yvette Broch négy-négy góllal zárt hazai oldalon. Silje Solbergnek 12 védése volt (46 százalékos hatékonyság mellett), közte egy-két igazán nagy bravúr.

A hajrában pályára lépett és gólt is szerzett a hazaiak nyáron igazolt dán átlövője, Line Haugsted, aki súlyos vállsérülése miatt csak most mutatkozhatott be győri színekben a BL-ben.