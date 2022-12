Ringből kiütött rivális, megállíthatatlan Pokoli Torony – ezek voltak az év bokszmeccsei

Mi tesz jóvá egy ökölvívómeccset? A tét? Hogy mindkét oldalon záporoznak az ütések? Hogy brutális kiütést látunk? Mindez együtt? Igazságot nem teszünk, de mutatunk öt olyan mérkőzést 2022-ből, aminek a nézői biztosan nem unatkoztak.

Kevés olyan az év bokszmeccsét kereső szurkolói szavazással találkozni, amelynek élmezőnyében ne lenne ott Leigh Wood és Michael Conlan márciusi, nottinghami pehelysúlyú ütközete. Súlyos pofonokat, padlózásokat, látványos feltámadást, majd végül egy brutális kiütést tartogatott a találkozó a rajongók számára. Kell még bármi egy jó bokszmeccshez? Na, ugye.

Az ír Conlan volt az, aki egyből magához ragadva a kezdeményezést már az elejétől támadott, olyannyira, hogy már az első menetben földre küldte a WBA-nál bajnoki övét védeni igyekvő ellenfelét, aki olyan látványosan terült el, hogy talán többekben is felmerült: ennyi volt a mérkőzés. Wood azonban talpra állt, és bár továbbra is az ellenfele tartotta kézben a dolgok alakulását, a 11. menetben végül padlóztatta Conlant. Leigh Wood szereti a végére hagyni a döntést, ahogy azt már a korábbi mérkőzésein is megmutatta, és most is a 12. menetben csapott le, amikor mindent egy lapra feltéve támadott, végül úgy kiütötte Conlant, hogy még a ringből is kizuhant.

Visszavágót akarok

– írta aztán később a közösségi oldalán Conlan, aki megnyugtatott mindenkit, hogy nem sérült meg látványos esése közben.

Brutális csatát vívott egymással 2021 nyarán Jermell Charlo és Brian Castano, ám mivel 12 menet alatt sem sikerült dűlőre vinniük a dolgot, így a két nagyváltósúlyú bokszoló fogta magát, és tíz hónappal később ismét összefeszült. A texasi közönség után a kaliforniai is azt láthatta, hogy közel azonos erőt képviselnek a riválisok, nehéz is lett volna a pontozók dolga, ha ismét végigmegy a mérkőzés, és akárhogyan is döntöttek volna, biztosan lett volna kritika egyik vagy másik oldalról. De nem jutott el addig az összecsapás.

Charlo ugyanis a tizedik felvonásban lezárta a meccset: előbb egy testütéssel megrogyasztotta ellenfelét (akire már ekkor számolni kellett), majd a folytatásban a kötelekhez szorította, kis híján leütötte az argentin fejét a nyakáról, majd még egyet odasózott testre. A féltérdre ereszkedve szenvedő Castanót már nem is engedték, hogy tovább folytassa. Charlo így a WBA, a WBC, az IBF és a Ring övei mellé a WBO címét is megszerezte, azaz a súlycsoport vitathatatlan bajnokává vált.

Az új-zélandi Joseph Parker 2018 márciusáig tudhatta magáénak a WBO nehézsúlyú övét, azután szembe találkozott Anthony Joshuával és elveszítette azt, mint ahogyan a veretlenségét is 25. profi mérkőzésén. Rögtön utána megint kikapott, egy újabb brittől, Dillian Whyte-tól, de mivel az ezt követő hat találkozóját behúzta, így 2022 szeptemberében újra lehetősége volt, hogy övé legyen a WBO (ideiglenes) öve.

Csakhogy olyan történt vele, ami korábban még sosem – kiütötték.

A brit Joe Joyce volt az elkövető, aki nem a szép, sokkal inkább eredményes ökölvívásával lépdel előre. Most is keményen megdolgozta Parkert, akinek egy ponton egy csúnya vágás is keletkezett a jobb szeménél, de ismét bizonyította, hogy nagy szíve van, és állta a sarat. A bekapott ütéseket elképesztően jól viselő Joyce-t nézni néha olyan, mintha lassított felvételt látnák, de a 11. menetben megint kiderült, hiába repül lassan az ökle, ha betalál, akkor bizony tud rombolni, mivel együtéses KO-val terítette le 116 kilogrammos riválisát, aki még csak a közelében sem járt ekkora verésnek pályafutása során, mint amekkorát most kapott.

A 37 éves, 15-0-s profi mérleggel rendelkező Joyce a győzelme után egyértelművé tette: Olekszandr Uszikot is legyőzné.

Ha létezik olyan ellenfél nagyváltósúlyban, aki komoly fejtörést okozhat az ellenfeleknek a meccstaktika megválasztásakor, az Sebastian Fundora.

A 24 éves amerikai ugyanis 197 centiméter magas, amivel látványosan kiemelkedik ebből a súlycsoportból. Nem is véletlen, hogy Pokoli Torony a beceneve.

Nyúlánk testalkata miatt elsőre nem tűnik túl erősnek, ehhez képest az eddig a profik között aratott 20 győzelme közül 13 is kiütéssel történt, azaz komoly az ütőereje. Erről van már tapasztalata Erickson Lubinnak is, aki ellen a WBC ideiglenes övéért szállt harcba Fundora áprilisban, és aki a második menetben ült fenékre egy felütést követően. Lubin feltámadt a folytatásra, olyannyira, hogy a hetedik menetben ő sorozta meg úgy az ellenfelét, hogy számolni kelljen rá. Fundora is talpra állt, a kilencedik menetben pedig olyan verést mért honfitársára, hogy a gongszót követően már vissza sem jött a folytatásra. A videó végén tessék megnézni Lubin fejét, amit kis túlzással pépesre vert a Pokoli Torony.

A dél-afrikai Sivenathi Nontshinga első külföldi mérkőzésére egészen Mexikóig utazott, de végül ő és a bokszrajongók is jól jártak. A 24. életévét most decemberben betöltő Nontshinga a második menetben egy szép kombinációval átütötte a blokkot és padlóztatta ellenfelét, Hector Flores azonban nemhogy felpattant, de a negyedik menetben brutális verést mért riválisára.

Innentől kezdve mindketten bedobták a gyeplőt a lovak közé és egy végeláthatatlan adok-kapok indult be, ahol csak úgy záporoztak az ütések, ahogy haladt előre a mérkőzés egyértelmű volt, hogy az ütközet ott lesz az év végi gyűjtésekben – ahogy azt bizonyítjuk is.

Bármilyen meglepő, de végigment a 12 menet, két pontozó Nontshingát (116-111, 114-113), egy Florest (115-112) látta jobbnak.