Rém gyenge játékkal kapott ki a magyar kéziválogatott az Eb-n

Az első percben úgy tűnt, keményen beleáll a magyar válogatott a meccsbe, de az első gól után nagyon szétesett a csapat játéka. A horvátok apránként be-betaláltak, a mieink viszont 11 és fél percig képtelenek voltak gólt lőni, hiába kért időt Golovin. Ez megalapozta a horvátok számára azt az ötgólos különbséget, amit csak ideiglenesen sikerült csökkentenie a magyaroknak. Nagyjából összeszedte magát Golovin csapata és félidőre három gólra csökkentette a különbséget.

Térfélcsere után gyorsan jött az első gól, utána viszont négynél csak három perccel a vége előtt sikerült közelebb kerülni Horvátországhoz a magyar együttes. Védekezésen sem sikerült nagyot javulni és támadásban sem, pedig a második félidő második felében több lehetőség is nyílt a zárkózásra, de Pijevic is jól védett és a mieinknél nem akadt olyan lövő, aki magabiztosan és jó százalékban dobta volna be a helyzeteket.