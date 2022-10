„Kurvára nem értitek, min megyünk keresztül” – Deontay Wilder elsírta magát a győztes meccs után

Deontay Wilder vasárnap látványos KO-val tért vissza egy év után: 10 másodperccel a gongszó előtt Robert Heleniust úgy álcsúcson találta, hogy a svéd-finn bokszoló elterült a ringben.

A nagy ünneplés után aztán a sajtótájékoztatón Wilder mindenkit meglepett, ugyanis arról beszélt könnyek közepette, hogy egy ökölvívó milyen nehézségeken megy keresztül. Példának hozta föl Prichard Colont, aki agyvérzést kapott egy meccse miatt.

„Mindenki azzal van elfoglalva, hogy ki hogyan írt történelmet, mekkora győzelmet aratott, vagy éppen mennyire keseredett el egy vereség után, de senki sem törődik azzal, hogy ez az ember mennyit szenved. Nézzétek meg Colont, nincs gyereke, vagy családja…

– mondta Wilder az összecsapás után.

Deontay Wilder gets emotional and cries at the post-fight presser after his KO of Robert Helenius as he discusses the dangers of boxing and Prichard Colon, who suffered a life-altering brain injury…

