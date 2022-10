Úgy verték egymást a csajok, mintha nem lenne holnap

Az Erzsébet királynő halála miatt szeptemberben elhalasztott középsúlyú, Claressa Shields (USA) és Savannah Marshall (angol) közötti WBO, WBC, IBF, WBA ökölvívó címmeccset szombat este bonyolították le a londoni O2 Arénában. A programban szerepelt egy másik kiemelkedő női mérkőzés is, a nagypehelysúlyú IBF, WBC, WBO, IBO övért Mikaela Mayer (USA) Alycia Baumgardnerrel (USA). A lányok telt ház, 20 ezer néző előtt bunyóztak.

Schields végül egyhangú pontozással (96-94, 97-93 és 97-93) győzött Marchall ellen a tíz menetesre kiírt találkozón, amely végig kőkemény csatát hozott, igazi adok-kapok harc folyt a ringban.

Az amerikai bokszolónő győzelme után amolyan igazi férfibunyósat nyilatkozott.

Ez volt pályafutásom legkeményebb küzdelme, az év küzdelme. Savannah különleges harcos, de mindent megtettem a győzelemért. A hetedik menetben eltalált egy kemény ütéssel, onnantól kezdve nem láttam a jobb szememmel, de mentem előre, mert tudtam, újra és újra meg kell ütnöm. Most már bárkit elém állíthatnak, azt megeszem, mert minden idők legnagyobb női bunyósa vagyok, az összes öv az enyém!

– idézte a bbc.com Claressa Schields győzelmi beszédét.

Mikaela Mayer és Alycia Baumgerdner szintén tíz menetes, végig igen szoros meccset vívott.

Már a mérkőzés elején nyilvánvalóvá vált, a két lány nem igazén kedveli egymást, mindketten éreztették is az ellenszenvet, sőt, az első utolsó csengetéskor is elmaradt a szokásos sportszerű ölelés vagy gratuláció, mivel mindkét bokszoló úgy gondolta, hogy ez nem szükséges, mert nyert a súlyos pofonokkal tarkított meccsen.

Végül két bíró – John Latham és Steve Gray – Baumgardnert látta jobbnak (96-95-re), míg Terry O’Connor 97-93-ra Mayernek adta a meccset.

A tömeg a bunyó végén kifütyülte az ítéletet, és kifütyülte Baumgardnert is, amikor interjút készítettek vele a ringben, miközben Mayer láthatóan dühösen távozott.